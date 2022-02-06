الزكاة والضريبة والجمارك تدشن تطبيقها الجديد "زاتكا" للهواتف الذكية‎‎

"الهيئة" تركز على تسهيل تجربة عملائها بما يواكب التحول الرقمي في المملكة

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، تطبيقها الجديد للهواتف الذكية "زاتكا"، الذي يتضمن العديد من الخدمات التي تساعد المكلفين على القيام بخدماتهم بشكل ذاتي وسريع، وتسهيلها باستخدام وسائل رقمية متقدمة تعكس التطور الذي تعيشه المملكة، إضافةً إلى تسهيل تجربة العملاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة، عبر حلول رقمية تضمن السرعة والكفاءة.

واتساقًا مع تركيز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطوير خدماتها الإلكترونية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، يأتي هذا التطبيق مساندًا للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة zatca.gov.sa، والذي يوفر العديد من الخدمات للمنشآت والأفراد، من أبرزها خدمة "الإفصاح عن العقود"، لرفع عقود المصروفات الأهلية الخاصة بالمكلفين والمبرمة مع الأطراف الأخرى، لتسهيل وتسريع تنفيذ كافة الخدمات المقدمة، وخدمة "تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية"، التي تتيح تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة لفترة مالية محدودة في موعد محدد عبر البوابة لجميع المكلّفين المسجّلين، والإقرارات الضريبية للمنشآت، والإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة، إضافةً إلى خدمة "فوض"، والتي تتيح تفويض المنشآت للمكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي يتم التعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها آلياً، وغيرها من الخدمات.

وتعليقًا على التطبيق الجديد، قال نائب المحافظ للأنظمة التقنية والرقمية، المهندس حجر البدراني، إنه يأتي لإثراء تجربة المكلفين وتسهيل مهامهم في الحصول على خدمة سريعة تتواكب مع التحول الرقمي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وأضاف: "استندنا في تطبيق "زاتكا" على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: السهولة والسرعة والكفاءة، كما استخدمنا أدوات رقمية مكنتنا من تصميمه بشكل واضح وسهل للجميع، وذلك من لحظة التسجيل إلى تنفيذ الخدمات، مع تحقيق الأمان والموثوقية العالية، لذلك فهو يمثل أحد الحلول التقنية المتقدمة التي توفر لكافة مكلفي وعملاء الهيئة تجربة غنية من خلال ميزات مهمة وبسيطة وذكية.

من جانبه، قال مدير مشروع تطبيق "زاتكا"، عبدالله المدني: إن التطبيق هو أسلوب جديد لمنظومة إلكترونية تُقدِم فيها الهيئة الخدمات عبر بيئة خدمية تفاعلية متكاملة تستهدف مكلفي الهيئة وعملائها.

وأضاف: تطبيق "زاتكا" يهدف إلى تحقيق رضا المستخدمين وتحقيق تطلعاتهم في عصر الرقمنة والسرعة، وهو خطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، ليكون مظلة تجمع كل خدمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منصة واحدة وفقًا لأعلى المعايير التقنية الحديثة".

وأضاف "المدني" أن التطبيق الجديد يحتوي على العشرات من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية، التي تساعد المكلفين على القيام بكافة معاملاتهم، وتسهل على الهيئة خدمتهم أينما كانوا، تتمثل أبرزها في تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية، وتسجيل المنشآت والمؤسسات، وكذلك تقديم الاعتراضات، واستعراض الشهادات الزكوية والضريبية.

وأشار مدير المشروع إلى أن التطبيق يُتيح للمكلفين الاستعلام عن عمليات السداد بدلاً من زيارة فروع الهيئة، لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى الاطلاع على كشف حساب المكلف وتفويض المكاتب المحاسبية المعتمدة، إلى جانب عدد من الخدمات الجمركية مثل التعريفة الجمركية، وخدمة البيان الجمركي، مبينًا أن من أبرز مزايا التطبيق هي خاصية الدفع الإلكتروني التي تساعد على عملية إتمام تنفيذ الخدمات بموثوقية وآمن.

وأوضح "المدني" أن الهيئة أطلقت اليوم بالتزامن مع تدشين التطبيق، الدليل الإرشادي للخدمات الإلكترونية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والذي تهدف من خلاله إلى إرشاد وتوجيه المكلفين مـن أصحـاب المنشـآت والأعمال إلـى معرفـة الخدمـات الإلكترونيـة وكيفية عملهـا لتتيـح لهـم تنفيـذ معاملاتهم الزكويـة والضريبية والجمركية إلكترونيًا، حيث يستند الدليـل إلـى الشـرح الوافـي والتفصيلـي للخدمـات الإلكترونيـة المقدمـة مـن الهيئـة وأساليب عملها وكيفيـة الاستفادة منهـا بأسهل الطرق وأكثرها فاعلية، وذلـك بهـدف التيسير على المكلفين والعملاء.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين من قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها تطبيقها الجديد، إذ يتوفر تحميل التطبيق على (App Store) و(Google Play).