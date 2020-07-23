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بالأرقام.. الأهم للمسافرين حاليًا "الداخل أم الخارج والطائرة أم السيارة؟"

خصّ "سبق" في المنطقة العربية

كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة لـ"سبق" نتائج أحدث استطلاع مؤسسة "أيبسوس" في باريس لأبحاث السوق وبالتعاون مع لجنة السفر الأوروبية حول نتائج المسح الدولي لمستقبل السفر الذي شمل 11 ألف شخص عبر 11 دولة في العالم وخلال الفترة من 5 إلى 26 يونيو 2020، كانت النتائج كالتالي:

بالنسبة للسفر المخطط في هذا العام:

81% من الأشخاص يعتزمون القيام بالسفر في عام 2020 .

89% اختار إيطاليا كوجهة مفضلة للسفر ثم فرنسا 87% ثم تايلاند 85%.

ويبلغ متوسط الميزانية المخصصة للسفر 1506 يورو بما يعادل 6 آلاف ريال سعودي للشخص.

74% يفضلون السفر بالسيارة عن الطائرة.

33% يفضلون الإقامة في أماكن خاصة مؤجرة.

19% يفضلون الفنادق.

بالنسبة للمخاوف من فيروس كورونا:

36% من المسافرين يخافون من العدوى.

28% من المسافرين لن يشاركوا في أي أنشطة بالوجهة السياحية خوفًا من العدوى.

27% من المسافرين يخافون من إجراءات الحجر الصحي بالوجهات السياحية.

54% من المسافرين يتوجهون للوجهات التي بها إصابات منخفضة للغاية.

25% من المسافرين يطمئنون إلى الأرقام الحكومية في عدد الإصابات بالفيروس.

25% من المسافرين يطمئنون إلى إجراءات فتح الفنادق والمطاعم.

79% من المسافرين يتجنبون الدول ذات الإصابات المرتفعة.

77% من المسافرين يتجنبون الأماكن المزدحمة.

60% من المسافرين يفضلون الوجهات السياحية المحلية.

الدكتور سعيد البطوطي منظمة السياحة العالمية

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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بالأرقام.. الأهم للمسافرين حاليًا "الداخل أم الخارج والطائرة أم السيارة؟"
سبق

كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة لـ"سبق" نتائج أحدث استطلاع مؤسسة "أيبسوس" في باريس لأبحاث السوق وبالتعاون مع لجنة السفر الأوروبية حول نتائج المسح الدولي لمستقبل السفر الذي شمل 11 ألف شخص عبر 11 دولة في العالم وخلال الفترة من 5 إلى 26 يونيو 2020، كانت النتائج كالتالي:

بالنسبة للسفر المخطط في هذا العام:

81% من الأشخاص يعتزمون القيام بالسفر في عام 2020 .

89% اختار إيطاليا كوجهة مفضلة للسفر ثم فرنسا 87% ثم تايلاند 85%.

ويبلغ متوسط الميزانية المخصصة للسفر 1506 يورو بما يعادل 6 آلاف ريال سعودي للشخص.

74% يفضلون السفر بالسيارة عن الطائرة.

33% يفضلون الإقامة في أماكن خاصة مؤجرة.

19% يفضلون الفنادق.

بالنسبة للمخاوف من فيروس كورونا:

36% من المسافرين يخافون من العدوى.

28% من المسافرين لن يشاركوا في أي أنشطة بالوجهة السياحية خوفًا من العدوى.

27% من المسافرين يخافون من إجراءات الحجر الصحي بالوجهات السياحية.

54% من المسافرين يتوجهون للوجهات التي بها إصابات منخفضة للغاية.

25% من المسافرين يطمئنون إلى الأرقام الحكومية في عدد الإصابات بالفيروس.

25% من المسافرين يطمئنون إلى إجراءات فتح الفنادق والمطاعم.

79% من المسافرين يتجنبون الدول ذات الإصابات المرتفعة.

77% من المسافرين يتجنبون الأماكن المزدحمة.

60% من المسافرين يفضلون الوجهات السياحية المحلية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
04:02 PM

بالأرقام.. الأهم للمسافرين حاليًا "الداخل أم الخارج والطائرة أم السيارة؟"

خصّ "سبق" في المنطقة العربية

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,563

كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة لـ"سبق" نتائج أحدث استطلاع مؤسسة "أيبسوس" في باريس لأبحاث السوق وبالتعاون مع لجنة السفر الأوروبية حول نتائج المسح الدولي لمستقبل السفر الذي شمل 11 ألف شخص عبر 11 دولة في العالم وخلال الفترة من 5 إلى 26 يونيو 2020، كانت النتائج كالتالي:

بالنسبة للسفر المخطط في هذا العام:

81% من الأشخاص يعتزمون القيام بالسفر في عام 2020 .

89% اختار إيطاليا كوجهة مفضلة للسفر ثم فرنسا 87% ثم تايلاند 85%.

ويبلغ متوسط الميزانية المخصصة للسفر 1506 يورو بما يعادل 6 آلاف ريال سعودي للشخص.

74% يفضلون السفر بالسيارة عن الطائرة.

33% يفضلون الإقامة في أماكن خاصة مؤجرة.

19% يفضلون الفنادق.

بالنسبة للمخاوف من فيروس كورونا:

36% من المسافرين يخافون من العدوى.

28% من المسافرين لن يشاركوا في أي أنشطة بالوجهة السياحية خوفًا من العدوى.

27% من المسافرين يخافون من إجراءات الحجر الصحي بالوجهات السياحية.

54% من المسافرين يتوجهون للوجهات التي بها إصابات منخفضة للغاية.

25% من المسافرين يطمئنون إلى الأرقام الحكومية في عدد الإصابات بالفيروس.

25% من المسافرين يطمئنون إلى إجراءات فتح الفنادق والمطاعم.

79% من المسافرين يتجنبون الدول ذات الإصابات المرتفعة.

77% من المسافرين يتجنبون الأماكن المزدحمة.

60% من المسافرين يفضلون الوجهات السياحية المحلية.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,418
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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91 مليار ..

29 يناير
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70 مليار ..

26 أكتوبر
24,124

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