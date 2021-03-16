بدءاً من الغد.. "أمانة مكة" تطفئ إنارة حجوزات السيارات احترازياً لمنع التجمعات

في ظل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدءاً من الغد، إطفاء الإنارة في جميع مواقف حجز السيارات بمداخل ‎مكة المكرمة، مع الإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.



جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشهد حجوزات السيارات على منافذ مكة المكرمة، كثافة بشرية من المتنزهين، حيث جاء ذلك الإجراء منعاً للتجمعات البشرية، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس.

