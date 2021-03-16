النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدءاً من الغد.. "أمانة مكة" تطفئ إنارة حجوزات السيارات احترازياً لمنع التجمعات

في ظل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدءاً من الغد، إطفاء الإنارة في جميع مواقف حجز السيارات بمداخل ‎مكة المكرمة، مع الإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.


جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشهد حجوزات السيارات على منافذ مكة المكرمة، كثافة بشرية من المتنزهين، حيث جاء ذلك الإجراء منعاً للتجمعات البشرية، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدءاً من الغد.. "أمانة مكة" تطفئ إنارة حجوزات السيارات احترازياً لمنع التجمعات
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدءاً من الغد، إطفاء الإنارة في جميع مواقف حجز السيارات بمداخل ‎مكة المكرمة، مع الإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.


جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشهد حجوزات السيارات على منافذ مكة المكرمة، كثافة بشرية من المتنزهين، حيث جاء ذلك الإجراء منعاً للتجمعات البشرية، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:25 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:29 AM

بدءاً من الغد.. "أمانة مكة" تطفئ إنارة حجوزات السيارات احترازياً لمنع التجمعات

في ظل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
9,672

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدءاً من الغد، إطفاء الإنارة في جميع مواقف حجز السيارات بمداخل ‎مكة المكرمة، مع الإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.


جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشهد حجوزات السيارات على منافذ مكة المكرمة، كثافة بشرية من المتنزهين، حيث جاء ذلك الإجراء منعاً للتجمعات البشرية، كإجراء احترازي للتصدي للفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,544
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,601

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة