بحضور محافظ القنفذة.. تشغيل مراكز "دوقة الأولى" و"سبت الجارة" للرعاية الصحية الأولية

بدأ العمل اليوم بتشغيل مركز صحي "دوقة الأولى" ومركز صحي "سبت الجارة" وذلك بحضور محافظ "القنفذة" محمد القباع، ومدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري، وفريق العمل بصحة القنفذة.

وأكد مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري أن تلك المشاريع تأتي ضمن المشاريع الإنشائية والتطويرية بصحة القنفذة وإنشاء هذه المراكز ضمن المرحلة الثالثة للمشاريع الخاصة بالمراكز الصحية، وهي بديلة لمراكز مستأجرة حيث تم إنشاؤها وتجهيزها وتطويرها بأحدث التجهيزات لتقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية للمستفيدين منها في أماكن وجودهم.