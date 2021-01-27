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ليست معارضة لـ"السترات الصفراء".. الآلاف يتظاهرون بـ"الأوشحة الحمراء" ضد العنف

قالوا إنهم لا يعبرون عن دعمهم لـ"ماكرون" وهتفوا: نعم للديمقراطية ولا للثورة

نزل نحو 10500 شخص من "الأوشحة الحمراء" إلى شوارع باريس، اليوم الأحد، متحدين المطر، "للدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات"، في مواجهة أعمال العنف التي تخللت مظاهرات "السترات الصفراء" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتفصيلاً، حمل المتظاهرون أعلاماً فرنسية وبعض الأعلام الأوروبية، وأطلقوا هتافات مثل "نعم للديمقراطية، لا للثورة"، في حين ارتدى بعضهم قمصاناً كتبت عليها عبارات مثل "أحب جمهوريتي" و"أوقفوا العنف"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وتطابقت نسبة المشاركة مع توقعات المنظمين، الذين كانوا أعلنوا أن المشاركة ستكون بحدود عشرة آلاف شخص "على الأقل"، في حين أن الشرطة أعلنت أن عدد المشاركين بلغ 10500.


وكان نحو أربعة آلاف من "السترات الصفراء" تظاهروا في باريس أمس، مقابل سبعة آلاف الأسبوع الماضي، في حين بلغ عددهم في كافة أنحاء فرنسا نحو 69 ألف متظاهر ليوم السبت، الحادي عشر على التوالي.

وحسب الدعوة إلى هذه المظاهرة، فإنها غير موجهة ضد "السترات الصفراء"، ولا هي تعبير عن الدعم للرئيس إيمانويل ماكرون، بل الهدف منها الدفاع عن الجمهورية.

وأعرب عدد من "الأوشحة الحمراء" خلال تظاهرة اليوم عن تأييدهم لبعض مطالب "السترات الصفراء"، لكنهم يرفضون العنف "الذي استهدف المؤسسات".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليست معارضة لـ"السترات الصفراء".. الآلاف يتظاهرون بـ"الأوشحة الحمراء" ضد العنف
سبق

نزل نحو 10500 شخص من "الأوشحة الحمراء" إلى شوارع باريس، اليوم الأحد، متحدين المطر، "للدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات"، في مواجهة أعمال العنف التي تخللت مظاهرات "السترات الصفراء" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتفصيلاً، حمل المتظاهرون أعلاماً فرنسية وبعض الأعلام الأوروبية، وأطلقوا هتافات مثل "نعم للديمقراطية، لا للثورة"، في حين ارتدى بعضهم قمصاناً كتبت عليها عبارات مثل "أحب جمهوريتي" و"أوقفوا العنف"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وتطابقت نسبة المشاركة مع توقعات المنظمين، الذين كانوا أعلنوا أن المشاركة ستكون بحدود عشرة آلاف شخص "على الأقل"، في حين أن الشرطة أعلنت أن عدد المشاركين بلغ 10500.


وكان نحو أربعة آلاف من "السترات الصفراء" تظاهروا في باريس أمس، مقابل سبعة آلاف الأسبوع الماضي، في حين بلغ عددهم في كافة أنحاء فرنسا نحو 69 ألف متظاهر ليوم السبت، الحادي عشر على التوالي.

وحسب الدعوة إلى هذه المظاهرة، فإنها غير موجهة ضد "السترات الصفراء"، ولا هي تعبير عن الدعم للرئيس إيمانويل ماكرون، بل الهدف منها الدفاع عن الجمهورية.

وأعرب عدد من "الأوشحة الحمراء" خلال تظاهرة اليوم عن تأييدهم لبعض مطالب "السترات الصفراء"، لكنهم يرفضون العنف "الذي استهدف المؤسسات".

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:18 PM

ليست معارضة لـ"السترات الصفراء".. الآلاف يتظاهرون بـ"الأوشحة الحمراء" ضد العنف

قالوا إنهم لا يعبرون عن دعمهم لـ"ماكرون" وهتفوا: نعم للديمقراطية ولا للثورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نزل نحو 10500 شخص من "الأوشحة الحمراء" إلى شوارع باريس، اليوم الأحد، متحدين المطر، "للدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات"، في مواجهة أعمال العنف التي تخللت مظاهرات "السترات الصفراء" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتفصيلاً، حمل المتظاهرون أعلاماً فرنسية وبعض الأعلام الأوروبية، وأطلقوا هتافات مثل "نعم للديمقراطية، لا للثورة"، في حين ارتدى بعضهم قمصاناً كتبت عليها عبارات مثل "أحب جمهوريتي" و"أوقفوا العنف"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وتطابقت نسبة المشاركة مع توقعات المنظمين، الذين كانوا أعلنوا أن المشاركة ستكون بحدود عشرة آلاف شخص "على الأقل"، في حين أن الشرطة أعلنت أن عدد المشاركين بلغ 10500.


وكان نحو أربعة آلاف من "السترات الصفراء" تظاهروا في باريس أمس، مقابل سبعة آلاف الأسبوع الماضي، في حين بلغ عددهم في كافة أنحاء فرنسا نحو 69 ألف متظاهر ليوم السبت، الحادي عشر على التوالي.

وحسب الدعوة إلى هذه المظاهرة، فإنها غير موجهة ضد "السترات الصفراء"، ولا هي تعبير عن الدعم للرئيس إيمانويل ماكرون، بل الهدف منها الدفاع عن الجمهورية.

وأعرب عدد من "الأوشحة الحمراء" خلال تظاهرة اليوم عن تأييدهم لبعض مطالب "السترات الصفراء"، لكنهم يرفضون العنف "الذي استهدف المؤسسات".

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