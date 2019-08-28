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"السفياني" لإدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الباحة"

كلفت صحة الباحة، عبد المحسن السفياني، بالعمل في إدارة التواصل والعلاقات العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة الباحة.

ويعد "السفياني" من الكوادر الإعلامية المميزة التي لها مجهود في الساحة الإعلامية، وشارك في العديد من البرامج التنموية والمجتمعية والمهرجانات الوطنية.

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"السفياني" لإدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الباحة"
سبق

كلفت صحة الباحة، عبد المحسن السفياني، بالعمل في إدارة التواصل والعلاقات العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة الباحة.

ويعد "السفياني" من الكوادر الإعلامية المميزة التي لها مجهود في الساحة الإعلامية، وشارك في العديد من البرامج التنموية والمجتمعية والمهرجانات الوطنية.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
05:07 PM

"السفياني" لإدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الباحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كلفت صحة الباحة، عبد المحسن السفياني، بالعمل في إدارة التواصل والعلاقات العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة الباحة.

ويعد "السفياني" من الكوادر الإعلامية المميزة التي لها مجهود في الساحة الإعلامية، وشارك في العديد من البرامج التنموية والمجتمعية والمهرجانات الوطنية.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,555
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,206
200 مليون

200 مليون

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26,156
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6.7 مليار دولار

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