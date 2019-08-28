"السفياني" لإدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الباحة"

كلفت صحة الباحة، عبد المحسن السفياني، بالعمل في إدارة التواصل والعلاقات العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة الباحة.

ويعد "السفياني" من الكوادر الإعلامية المميزة التي لها مجهود في الساحة الإعلامية، وشارك في العديد من البرامج التنموية والمجتمعية والمهرجانات الوطنية.