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تشبيه "ترامب" للوباء بـ"هجمات 11 سبتمبر" يدفع الصين للرد.. ماذا قالت؟

"أصل كوفيد-19" يؤرق "الصحة العالمية" آملة تلقي دعوة من بكين للتحقيق

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-19، وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى "تسييس القضية" ومهاجمة بكين.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شبّه فيها الوباء بالهجوم على ميناء بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة هو فيروس كورونا وليس الصين، حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعربت مطلع الشهر الجاري، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية؛ للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد.

وقالت المنظمة الدولية إنها تأمل بأن تتلقى دعوة من الصين للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة "ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية؛ للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية" للفيروس.

وسبق للصين أن رفضت في وقت سابق دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس كورونا الجديد، معتبرة أن الدعوات للتحقيق المستقل تخفي دوافع سياسية.

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشبيه "ترامب" للوباء بـ"هجمات 11 سبتمبر" يدفع الصين للرد.. ماذا قالت؟
سبق

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-19، وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى "تسييس القضية" ومهاجمة بكين.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شبّه فيها الوباء بالهجوم على ميناء بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة هو فيروس كورونا وليس الصين، حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعربت مطلع الشهر الجاري، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية؛ للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد.

وقالت المنظمة الدولية إنها تأمل بأن تتلقى دعوة من الصين للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة "ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية؛ للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية" للفيروس.

وسبق للصين أن رفضت في وقت سابق دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس كورونا الجديد، معتبرة أن الدعوات للتحقيق المستقل تخفي دوافع سياسية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:29 PM

تشبيه "ترامب" للوباء بـ"هجمات 11 سبتمبر" يدفع الصين للرد.. ماذا قالت؟

"أصل كوفيد-19" يؤرق "الصحة العالمية" آملة تلقي دعوة من بكين للتحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الصين، اليوم الخميس، إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-19، وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى "تسييس القضية" ومهاجمة بكين.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شبّه فيها الوباء بالهجوم على ميناء بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة هو فيروس كورونا وليس الصين، حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعربت مطلع الشهر الجاري، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية؛ للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد.

وقالت المنظمة الدولية إنها تأمل بأن تتلقى دعوة من الصين للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة "ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية؛ للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية" للفيروس.

وسبق للصين أن رفضت في وقت سابق دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس كورونا الجديد، معتبرة أن الدعوات للتحقيق المستقل تخفي دوافع سياسية.

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