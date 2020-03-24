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وزير تونسي: سرقة باخرة تحمل شحنة كحول طبي لتونس

كما سرق التشيك شحنة مساعدات طبية لإيطاليا

قال وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني؛ إن باخرة كانت مُحمّلة بالكحول الطبي تعرّضت للسرقة في عرض البحر خلال إبحارها إلى بلاده.

وأضاف المسيليني؛ في مقابلة مع برنامج "تونس اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحوار التونسي"، مساء الإثنين، أن ما حدث يشبه واقعة سرقة دولة التشيك شحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا.

وفي تفسيره لما حدث، قال المسيليني؛ إن "هناك حالة هيستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاداً أوروبياً".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية؛ إن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 89، بعد تسجيل 14 حالة جديدة في تونس.

سرقة باخرة كحول طبي تونس

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وزير تونسي: سرقة باخرة تحمل شحنة كحول طبي لتونس
سبق

قال وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني؛ إن باخرة كانت مُحمّلة بالكحول الطبي تعرّضت للسرقة في عرض البحر خلال إبحارها إلى بلاده.

وأضاف المسيليني؛ في مقابلة مع برنامج "تونس اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحوار التونسي"، مساء الإثنين، أن ما حدث يشبه واقعة سرقة دولة التشيك شحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا.

وفي تفسيره لما حدث، قال المسيليني؛ إن "هناك حالة هيستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاداً أوروبياً".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية؛ إن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 89، بعد تسجيل 14 حالة جديدة في تونس.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:21 AM

وزير تونسي: سرقة باخرة تحمل شحنة كحول طبي لتونس

كما سرق التشيك شحنة مساعدات طبية لإيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني؛ إن باخرة كانت مُحمّلة بالكحول الطبي تعرّضت للسرقة في عرض البحر خلال إبحارها إلى بلاده.

وأضاف المسيليني؛ في مقابلة مع برنامج "تونس اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحوار التونسي"، مساء الإثنين، أن ما حدث يشبه واقعة سرقة دولة التشيك شحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا.

وفي تفسيره لما حدث، قال المسيليني؛ إن "هناك حالة هيستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاداً أوروبياً".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية؛ إن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 89، بعد تسجيل 14 حالة جديدة في تونس.

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