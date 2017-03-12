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الحملة الطبية لـ“إغاثي" الملك سلمان تجري 109 عمليات جراحية بالكونغو

أجرت 14 عملية جراحية لجراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في سيئون

قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة بوينت نوير في جمهورية الكونغو خلال اليوم الثالث من الحملة؛ بإجراء 109 عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض،

وكشفت على 278 مستفيدًا، وقامت بتوزيع 109 نظارات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 242 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة؛ وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 14 عملية جراحية؛ منها 9 حالات مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الرابع ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون باليمن.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة في المركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحملة الطبية لـ“إغاثي" الملك سلمان تجري 109 عمليات جراحية بالكونغو
سبق

قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة بوينت نوير في جمهورية الكونغو خلال اليوم الثالث من الحملة؛ بإجراء 109 عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض،

وكشفت على 278 مستفيدًا، وقامت بتوزيع 109 نظارات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 242 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة؛ وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 14 عملية جراحية؛ منها 9 حالات مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الرابع ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون باليمن.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة في المركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:54 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:19 PM

الحملة الطبية لـ“إغاثي" الملك سلمان تجري 109 عمليات جراحية بالكونغو

أجرت 14 عملية جراحية لجراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في سيئون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة بوينت نوير في جمهورية الكونغو خلال اليوم الثالث من الحملة؛ بإجراء 109 عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض،

وكشفت على 278 مستفيدًا، وقامت بتوزيع 109 نظارات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا، وبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 242 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة؛ وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 14 عملية جراحية؛ منها 9 حالات مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الرابع ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون باليمن.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة في المركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

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