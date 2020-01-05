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"الأهلي" يدعم صفوف فريقه الكروي الأول بالألماني "ماركو"

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب الفحوص الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أنه سبق للاعب الاحتراف في صفوف فريق تشيلسي، قبل أن يلتحق بصفوف الأهلي السعودي.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يدعم صفوف فريقه الكروي الأول بالألماني "ماركو"
سبق

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب الفحوص الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أنه سبق للاعب الاحتراف في صفوف فريق تشيلسي، قبل أن يلتحق بصفوف الأهلي السعودي.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
02:25 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:22 AM

"الأهلي" يدعم صفوف فريقه الكروي الأول بالألماني "ماركو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب الفحوص الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أنه سبق للاعب الاحتراف في صفوف فريق تشيلسي، قبل أن يلتحق بصفوف الأهلي السعودي.

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