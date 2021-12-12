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"إحكام" تتيح تسجيل طلبات الاسترداد والإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر المنصة

حالة الطلب تتغير إلى "تحت المراجعة" حال قبوله

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عن إمكانية تسجيل طلب الاسترداد والإعفاء من المقابل المالي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين قدموا على منصة "إحكام" وسبق أن دفعوا رسوم التسجيل في المنصة.

وأوضحت الأمانة أنه في حالة قبول طلب الإعفاء من المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ستتغير حالة الطلب إلى "تحت المراجعة".

وأشارت إلى أن طلب الاسترداد والإعفاء يكون لأول طلب تم تقديمه عبر منصة "إحكام" فقط، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، ورقم الضمان الاجتماعي، والإيميل:

https://2u.pw/EbL0Y

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إحكام" تتيح تسجيل طلبات الاسترداد والإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر المنصة
سبق

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عن إمكانية تسجيل طلب الاسترداد والإعفاء من المقابل المالي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين قدموا على منصة "إحكام" وسبق أن دفعوا رسوم التسجيل في المنصة.

وأوضحت الأمانة أنه في حالة قبول طلب الإعفاء من المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ستتغير حالة الطلب إلى "تحت المراجعة".

وأشارت إلى أن طلب الاسترداد والإعفاء يكون لأول طلب تم تقديمه عبر منصة "إحكام" فقط، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، ورقم الضمان الاجتماعي، والإيميل:

https://2u.pw/EbL0Y

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
06:58 PM

"إحكام" تتيح تسجيل طلبات الاسترداد والإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر المنصة

حالة الطلب تتغير إلى "تحت المراجعة" حال قبوله

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
1,017

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عن إمكانية تسجيل طلب الاسترداد والإعفاء من المقابل المالي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين قدموا على منصة "إحكام" وسبق أن دفعوا رسوم التسجيل في المنصة.

وأوضحت الأمانة أنه في حالة قبول طلب الإعفاء من المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ستتغير حالة الطلب إلى "تحت المراجعة".

وأشارت إلى أن طلب الاسترداد والإعفاء يكون لأول طلب تم تقديمه عبر منصة "إحكام" فقط، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، ورقم الضمان الاجتماعي، والإيميل:

https://2u.pw/EbL0Y

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

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