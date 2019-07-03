وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة

تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة.
وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.
تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة.
وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.
تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة.
وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.
تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة.
وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.