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وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة

باشرته فرق الدفاع المدني وأخمدت النيران

تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.

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وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة
سبق

تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:30 AM

وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة

باشرته فرق الدفاع المدني وأخمدت النيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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5,437

تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,552
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,380
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,807
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,339

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