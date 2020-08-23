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"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة يوم .. "كورونا" يصيب 3.291 عراقياً ويسلب الحياة من 75

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 204.341

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 204.341 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6.428.

وأشارت إلى تسجيل 3.016 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 146.409 حالات.

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حصيلة يوم .. "كورونا" يصيب 3.291 عراقياً ويسلب الحياة من 75
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 204.341 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6.428.

وأشارت إلى تسجيل 3.016 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 146.409 حالات.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:47 PM

حصيلة يوم .. "كورونا" يصيب 3.291 عراقياً ويسلب الحياة من 75

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 204.341

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 204.341 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6.428.

وأشارت إلى تسجيل 3.016 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 146.409 حالات.

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