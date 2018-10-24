مدير مكتب تعليم الداخل يزور ثانوية التضامن ويشارك الطلاب يومهم الدراسي

وقف ميدانيًّا وشاهد تطبيق المستوى التشغيلي المنخفض وأشاد بجهود الجميع

قام مدير مكتب تعليم الداخل بتعليم القنفذة الدكتور أحمد الجعفري صباح اليوم الأحد، بزيارة لثانوية التضامن ومتوسطة حرب الشمالية.

وكان في استقباله مدير المدرسة جابر أحمد الحربي، وتجول على الفصول الدراسية، مشاركًا أبناءه الطلاب يومهم الدراسي، متلمسًا لاحتياجاتهم، ومشيدًا بإنجازاتهم ومستواهم الدراسي، ومعبّرًا عن سعادته بالزيارة قائلًا: رأيت ما يثلج الصدر من حسن التنظيم والترتيب والعناية بتطبيق الجوانب الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وأشار إلى وقوفه ميدانيًّا على واقع المدرسة، مشاهدًا تطبيق المستوى التشغيلي المنخفض.

وفي ختام زيارته اجتمع بمدير المدرسة ووكيله والموجه الطلابي وأجزل الشكر والتقدير لمدير المدرسة ولمنسوبي المدرسة كافة؛ مشيدًا بالجهود الكبيرة لمدير المدرسة ومعلميها، في رفع التحصيل الدراسي للطلاب والارتقاء بمستواهم وحرصهم على الانضباط المدرسي..وأكد أهمية العلاقة بين البيت والمدرسة، وأن المدرسة لا يمكن أن تعمل وتحقق الأهداف دون الأسرة؛ متمنيًا للجميع العون والسداد والنجاح والتوفيق.