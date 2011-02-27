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لأول مرة..  نقل مباشر  لعملية "قلب مفتوح " لمدة 5 ساعات بالدمام

أُجريت لمواطن في العقد السادس كان يعاني من السمنة المفرطة

أجرى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عملية قلب مفتوح لمواطن في العقد السادس من عمره كان يعاني من السمنة المفرطة وضيق التنفس، في مدة تجاوزت 5 ساعات وعبر نقل مباشر عن طريق "سناب وزارة الصحة".

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن تصوير العملية تم على الهواء مباشرة وتم نقل العملية الجراحية من داخل غرفة العمليات في حساب وزارة الصحة على (السناب شات) والمتمثلة في استبدال للصمان الاورطي واستبدال للشريان الاورطي بسبب انتفاخ شديد بالشريان.

وأضاف الجلعود: تمت العملية على أيدي فريق من الاستشاريين الذين أعلنوا نجاح العملية، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر وتم تنويمه في العناية المركزة تحت الملاحظة.

يذكر أن نقل عملية جراحية في بث حي ومباشر يحدث لأول مرة عبر المواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة الشرقية.

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لأول مرة..  نقل مباشر  لعملية "قلب مفتوح " لمدة 5 ساعات بالدمام
سبق

أجرى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عملية قلب مفتوح لمواطن في العقد السادس من عمره كان يعاني من السمنة المفرطة وضيق التنفس، في مدة تجاوزت 5 ساعات وعبر نقل مباشر عن طريق "سناب وزارة الصحة".

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن تصوير العملية تم على الهواء مباشرة وتم نقل العملية الجراحية من داخل غرفة العمليات في حساب وزارة الصحة على (السناب شات) والمتمثلة في استبدال للصمان الاورطي واستبدال للشريان الاورطي بسبب انتفاخ شديد بالشريان.

وأضاف الجلعود: تمت العملية على أيدي فريق من الاستشاريين الذين أعلنوا نجاح العملية، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر وتم تنويمه في العناية المركزة تحت الملاحظة.

يذكر أن نقل عملية جراحية في بث حي ومباشر يحدث لأول مرة عبر المواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة الشرقية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
06:21 PM

لأول مرة..  نقل مباشر  لعملية "قلب مفتوح " لمدة 5 ساعات بالدمام

أُجريت لمواطن في العقد السادس كان يعاني من السمنة المفرطة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
2
9,468

أجرى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عملية قلب مفتوح لمواطن في العقد السادس من عمره كان يعاني من السمنة المفرطة وضيق التنفس، في مدة تجاوزت 5 ساعات وعبر نقل مباشر عن طريق "سناب وزارة الصحة".

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن تصوير العملية تم على الهواء مباشرة وتم نقل العملية الجراحية من داخل غرفة العمليات في حساب وزارة الصحة على (السناب شات) والمتمثلة في استبدال للصمان الاورطي واستبدال للشريان الاورطي بسبب انتفاخ شديد بالشريان.

وأضاف الجلعود: تمت العملية على أيدي فريق من الاستشاريين الذين أعلنوا نجاح العملية، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر وتم تنويمه في العناية المركزة تحت الملاحظة.

يذكر أن نقل عملية جراحية في بث حي ومباشر يحدث لأول مرة عبر المواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة الشرقية.

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