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كورونا.. 803 إصابات جديدة بمصر و63 حالة بالصين

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 803 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 366.634 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، أنه تمّ تسجيل 42 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 20.919 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 304.747 حالة.

الصين

سجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 99.517 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة وفاة.

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كورونا.. 803 إصابات جديدة بمصر و63 حالة بالصين
سبق

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 803 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 366.634 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، أنه تمّ تسجيل 42 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 20.919 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 304.747 حالة.

الصين

سجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 99.517 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة وفاة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:58 PM

كورونا.. 803 إصابات جديدة بمصر و63 حالة بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 803 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 366.634 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، أنه تمّ تسجيل 42 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 20.919 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 304.747 حالة.

الصين

سجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 99.517 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,392
201,250 سيارة ..

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