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وصول 324522 حاجاً إلى المدينة المنوّرة

وفق الإحصائية اليومية للقدوم والمغادرة

أفادت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، بأن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج، حتى مساء أمس، بلغوا 324522 حاجاً.

ووفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة؛ فقد غادر 172155 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 152349 حاجاً.

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وصول 324522 حاجاً إلى المدينة المنوّرة
سبق

أفادت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، بأن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج، حتى مساء أمس، بلغوا 324522 حاجاً.

ووفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة؛ فقد غادر 172155 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 152349 حاجاً.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
02:12 PM

وصول 324522 حاجاً إلى المدينة المنوّرة

وفق الإحصائية اليومية للقدوم والمغادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أفادت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، بأن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج، حتى مساء أمس، بلغوا 324522 حاجاً.

ووفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة؛ فقد غادر 172155 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 152349 حاجاً.

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