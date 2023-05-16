رفع 280 طنًّا من مخلفات البناء في "النوارية" بمكة

لمكافحة التشوُّه البصري وتحسين المشهد الحضري

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أعمالها في رفع وإزالة مخلفات البناء ونواتج الحفر في حي النوارية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم رفع كميات من مخلفات البناء في حي النوارية - مخطط زمزم، بما يقارب 280 طنًّا، ضمن حملة (مكة بلا مخلفات بناء) التي أطلقتها الأمانة بهدف مكافحة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

ودعا "المالكي" أصحاب المشاريع والمباني تحت الإنشاء أو الترميم إلى التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة لجمع ونقل مخلفات البناء، وإلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى. مؤكدًا أن الأمانة لا تدخر جهدًا في متابعة ومراقبة ورصد المخالفين للاشتراطات البلدية حفاظًا على المظهر العام.

وحث جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو عبر قنوات الأمانة الرسمية، لاستقبال البلاغات على مدار اليوم. مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف، سواء كان المخالف شركة، أو مؤسسة، أو مواطنًا، أو مقيمًا، حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة.