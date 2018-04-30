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كورونا في باكستان خلال 24 ساعة.. 5112 إصابة جديدة  و131 وفاة

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 711465

سجلت باكستان 5112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و131 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 820823، منها 91547 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17811، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 711465.

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كورونا في باكستان خلال 24 ساعة.. 5112 إصابة جديدة  و131 وفاة
سبق

سجلت باكستان 5112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و131 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 820823، منها 91547 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17811، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 711465.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
01:58 PM

كورونا في باكستان خلال 24 ساعة.. 5112 إصابة جديدة  و131 وفاة

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 711465

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان 5112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و131 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 820823، منها 91547 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17811، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 711465.

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