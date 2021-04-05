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"خلك أذكى منهم".. البنوك تحذِّر من شركات وهمية تَعِدُ بأرباح خيالية

نصحت بعدم مشاركة رقم بطاقة الهوية معها إذ تُعَدُّ إحدى طرق الاحتيال

حذَّرت البنوك السعودية المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا للاحتيال المالي عبر شركات وهمية، تُعِدُهم بأرباح خيالية.

وقالت البنوك في تحذيرها الذي جاء بعنوان "خلك أذكى منهم": "يجب عدم مشاركة رقم بطاقة الهوية مع تلك الشركات؛ إذ إنها إحدى طرق الاحتيال المالي، وهي شركات وهمية، تَعِدُ بأرباح خيالية في مدة قصيرة".

كما كان البنك المركزي السعودي قد حذَّر في وقت سابق من الاستجابة لأي رسالة أو اتصال يستخدم اسم البنك المركزي السعودي ويطلب الإفصاح عن معلومات شخصية أو مالية.

يُشار إلى أن هناك العديد من عمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء البنوك السعودية، منها انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتيًّا.

كما يستخدم المحتالون الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية للتلصص وسرقة المعلومات البنكية، وإساءة استخدامها.. وكذلك عروض الوظائف والتوظيف الوهمية، وعروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خلك أذكى منهم".. البنوك تحذِّر من شركات وهمية تَعِدُ بأرباح خيالية
سبق

حذَّرت البنوك السعودية المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا للاحتيال المالي عبر شركات وهمية، تُعِدُهم بأرباح خيالية.

وقالت البنوك في تحذيرها الذي جاء بعنوان "خلك أذكى منهم": "يجب عدم مشاركة رقم بطاقة الهوية مع تلك الشركات؛ إذ إنها إحدى طرق الاحتيال المالي، وهي شركات وهمية، تَعِدُ بأرباح خيالية في مدة قصيرة".

كما كان البنك المركزي السعودي قد حذَّر في وقت سابق من الاستجابة لأي رسالة أو اتصال يستخدم اسم البنك المركزي السعودي ويطلب الإفصاح عن معلومات شخصية أو مالية.

يُشار إلى أن هناك العديد من عمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء البنوك السعودية، منها انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتيًّا.

كما يستخدم المحتالون الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية للتلصص وسرقة المعلومات البنكية، وإساءة استخدامها.. وكذلك عروض الوظائف والتوظيف الوهمية، وعروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
12:46 AM

"خلك أذكى منهم".. البنوك تحذِّر من شركات وهمية تَعِدُ بأرباح خيالية

نصحت بعدم مشاركة رقم بطاقة الهوية معها إذ تُعَدُّ إحدى طرق الاحتيال

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خالد علي - الرياض
1
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حذَّرت البنوك السعودية المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا للاحتيال المالي عبر شركات وهمية، تُعِدُهم بأرباح خيالية.

وقالت البنوك في تحذيرها الذي جاء بعنوان "خلك أذكى منهم": "يجب عدم مشاركة رقم بطاقة الهوية مع تلك الشركات؛ إذ إنها إحدى طرق الاحتيال المالي، وهي شركات وهمية، تَعِدُ بأرباح خيالية في مدة قصيرة".

كما كان البنك المركزي السعودي قد حذَّر في وقت سابق من الاستجابة لأي رسالة أو اتصال يستخدم اسم البنك المركزي السعودي ويطلب الإفصاح عن معلومات شخصية أو مالية.

يُشار إلى أن هناك العديد من عمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء البنوك السعودية، منها انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتيًّا.

كما يستخدم المحتالون الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية للتلصص وسرقة المعلومات البنكية، وإساءة استخدامها.. وكذلك عروض الوظائف والتوظيف الوهمية، وعروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

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