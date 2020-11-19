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"القرني": 6 أعوام من العز عشناها في عهد سلمان القوة والدهاء

أكّد أن المملكة توّجتها باستعدادها لرئاسة مجموعة العشرين لهذا العام

قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني: شاء الله أن تكون بداية حكم الملك سلمان متزامنةً مع طلائع حربٍ (مجوسية) خُطط لها منذ سنوات، وكانت بلاد الحرمين الشريفين هي المستهدفة، ومن فضل الله أنْ كان لهذه المرحلة قائدها المحنّك، فكان لزاماً عليه أن يقول: بكل اقتدار (أنا لها) بعزمه المعروف، وشجاعته التي تشتد في الأزمات، وتقوى في التحديات، وثقته بربه -سبحانه- ثم بشعبه المقدام، فخابت، وخسرت، وتبددت مخططات الأعداء، واستمر الأمن، وعمل المواطن وسط أجواء مطمئنة شملت ربوع المملكة لم يشعر حتى سكان المناطق الحدودية المتاخمة بالحرب.

وأضاف القرني: أثناء هذه التحديات والاختبارات الصعبة المتتالية، كان قدر سمو ولي عهده القوي الأمين أن كانت رؤيته الطموحة 2030 وسط هذه المعرقلات القوية التي ظنها الكثير محبطات، توجب التأجيل، ولكنها أمام قوة إرادة محمد بن سلمان الذي قال فصدق ووفى: (طموحنا يعانق عنان السماء) صارت حسب ما خُطط لها، بإيقاعات مذهلة كل في مجال اختصاصه.

وختم: تأتي هذه الذكرى الغالية بمرور ست سنوات على مبايعة والد الجميع في الوقت الذي أكملت المملكة استعدادها لرئاسة مجموعة العشرين لهذا العام، تتويجاً لدورها العالمي الكبير؛ فكل عام والوطن والجميع بخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القرني": 6 أعوام من العز عشناها في عهد سلمان القوة والدهاء
سبق

قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني: شاء الله أن تكون بداية حكم الملك سلمان متزامنةً مع طلائع حربٍ (مجوسية) خُطط لها منذ سنوات، وكانت بلاد الحرمين الشريفين هي المستهدفة، ومن فضل الله أنْ كان لهذه المرحلة قائدها المحنّك، فكان لزاماً عليه أن يقول: بكل اقتدار (أنا لها) بعزمه المعروف، وشجاعته التي تشتد في الأزمات، وتقوى في التحديات، وثقته بربه -سبحانه- ثم بشعبه المقدام، فخابت، وخسرت، وتبددت مخططات الأعداء، واستمر الأمن، وعمل المواطن وسط أجواء مطمئنة شملت ربوع المملكة لم يشعر حتى سكان المناطق الحدودية المتاخمة بالحرب.

وأضاف القرني: أثناء هذه التحديات والاختبارات الصعبة المتتالية، كان قدر سمو ولي عهده القوي الأمين أن كانت رؤيته الطموحة 2030 وسط هذه المعرقلات القوية التي ظنها الكثير محبطات، توجب التأجيل، ولكنها أمام قوة إرادة محمد بن سلمان الذي قال فصدق ووفى: (طموحنا يعانق عنان السماء) صارت حسب ما خُطط لها، بإيقاعات مذهلة كل في مجال اختصاصه.

وختم: تأتي هذه الذكرى الغالية بمرور ست سنوات على مبايعة والد الجميع في الوقت الذي أكملت المملكة استعدادها لرئاسة مجموعة العشرين لهذا العام، تتويجاً لدورها العالمي الكبير؛ فكل عام والوطن والجميع بخير.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
04:27 PM

"القرني": 6 أعوام من العز عشناها في عهد سلمان القوة والدهاء

أكّد أن المملكة توّجتها باستعدادها لرئاسة مجموعة العشرين لهذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني: شاء الله أن تكون بداية حكم الملك سلمان متزامنةً مع طلائع حربٍ (مجوسية) خُطط لها منذ سنوات، وكانت بلاد الحرمين الشريفين هي المستهدفة، ومن فضل الله أنْ كان لهذه المرحلة قائدها المحنّك، فكان لزاماً عليه أن يقول: بكل اقتدار (أنا لها) بعزمه المعروف، وشجاعته التي تشتد في الأزمات، وتقوى في التحديات، وثقته بربه -سبحانه- ثم بشعبه المقدام، فخابت، وخسرت، وتبددت مخططات الأعداء، واستمر الأمن، وعمل المواطن وسط أجواء مطمئنة شملت ربوع المملكة لم يشعر حتى سكان المناطق الحدودية المتاخمة بالحرب.

وأضاف القرني: أثناء هذه التحديات والاختبارات الصعبة المتتالية، كان قدر سمو ولي عهده القوي الأمين أن كانت رؤيته الطموحة 2030 وسط هذه المعرقلات القوية التي ظنها الكثير محبطات، توجب التأجيل، ولكنها أمام قوة إرادة محمد بن سلمان الذي قال فصدق ووفى: (طموحنا يعانق عنان السماء) صارت حسب ما خُطط لها، بإيقاعات مذهلة كل في مجال اختصاصه.

وختم: تأتي هذه الذكرى الغالية بمرور ست سنوات على مبايعة والد الجميع في الوقت الذي أكملت المملكة استعدادها لرئاسة مجموعة العشرين لهذا العام، تتويجاً لدورها العالمي الكبير؛ فكل عام والوطن والجميع بخير.

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