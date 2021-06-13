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انطلاق حملة "أمين جدة" لتحسين ‫المشهد الحضري في "القوز"

تتضمن إزالة الرمال والأتربة وتسوية الساحات

انطلقت، صباح السبت، حملة أمين محافظة ‫جدة، صالح التركي، لإزالة المخلفات وتحسين ‫المشهد الحضري، في مقر بلدية ‫مركز القوز، جنوب محافظة القنفذة.

جاء ذلك، بمتابعة محافظ القنفذة، محمد عبد العزيز القباع، وإشراف مباشر من وكيل الأمين لبلديات المحافظات، المهندس سعيد القرني.

وقال متحدث بلدية القوز، خليل الشيخي، إن هذه الخطوة ضمن مبادرة أمانة جدة لبلديات المحافظات لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمركز القوز والقرى والهجر التابعة له.

وأضاف: أن الحملة انطلقت صباح اليوم، بداية ببلدة القحمان، وسوف تشمل كل نطاق خدمات ‫بلدية القوز.

ولفت إلى أن حملة تحسين المشهد الحضري والإصحاح البيئي تهدف إلى إزالة المخلفات مجهولة المصدر ومخلفات البناء وتعقيم وصيانة الحاويات بالمبيدات الحشرية، إضافة إلى إزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات.

وأوضح أن ذلك يأتي استكمالاً لحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيرًا إلى أن الحملة تتضمن تنظيف الشوارع ومسح الأراضي الفضاء واستبدال الحاويات وتعقيمها بالمبيدات الحشرية ومسح الساحات والأراضي الفضاء ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر وإزالة الحشائش والأثاث والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات.

ولفت إلى تأمين حاويات نفايات لتلبية احتياجات المواطنين واستبدال التالف منها.

وذكر المتحدث، أن رئيس بلدية القوز، المهندس عبد الله الزبيدي، أهاب بجميع سكان مركز القوز في حالة وجود أي ملاحظة أو طلب لخدمات الحملة مباشرة التواصل مع البلدية عبر رقمها الموحد 940 أو التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لبلدية القوز.

أمانة جدة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق حملة "أمين جدة" لتحسين ‫المشهد الحضري في "القوز"
سبق

انطلقت، صباح السبت، حملة أمين محافظة ‫جدة، صالح التركي، لإزالة المخلفات وتحسين ‫المشهد الحضري، في مقر بلدية ‫مركز القوز، جنوب محافظة القنفذة.

جاء ذلك، بمتابعة محافظ القنفذة، محمد عبد العزيز القباع، وإشراف مباشر من وكيل الأمين لبلديات المحافظات، المهندس سعيد القرني.

وقال متحدث بلدية القوز، خليل الشيخي، إن هذه الخطوة ضمن مبادرة أمانة جدة لبلديات المحافظات لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمركز القوز والقرى والهجر التابعة له.

وأضاف: أن الحملة انطلقت صباح اليوم، بداية ببلدة القحمان، وسوف تشمل كل نطاق خدمات ‫بلدية القوز.

ولفت إلى أن حملة تحسين المشهد الحضري والإصحاح البيئي تهدف إلى إزالة المخلفات مجهولة المصدر ومخلفات البناء وتعقيم وصيانة الحاويات بالمبيدات الحشرية، إضافة إلى إزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات.

وأوضح أن ذلك يأتي استكمالاً لحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيرًا إلى أن الحملة تتضمن تنظيف الشوارع ومسح الأراضي الفضاء واستبدال الحاويات وتعقيمها بالمبيدات الحشرية ومسح الساحات والأراضي الفضاء ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر وإزالة الحشائش والأثاث والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات.

ولفت إلى تأمين حاويات نفايات لتلبية احتياجات المواطنين واستبدال التالف منها.

وذكر المتحدث، أن رئيس بلدية القوز، المهندس عبد الله الزبيدي، أهاب بجميع سكان مركز القوز في حالة وجود أي ملاحظة أو طلب لخدمات الحملة مباشرة التواصل مع البلدية عبر رقمها الموحد 940 أو التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لبلدية القوز.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:22 PM

انطلاق حملة "أمين جدة" لتحسين ‫المشهد الحضري في "القوز"

تتضمن إزالة الرمال والأتربة وتسوية الساحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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انطلقت، صباح السبت، حملة أمين محافظة ‫جدة، صالح التركي، لإزالة المخلفات وتحسين ‫المشهد الحضري، في مقر بلدية ‫مركز القوز، جنوب محافظة القنفذة.

جاء ذلك، بمتابعة محافظ القنفذة، محمد عبد العزيز القباع، وإشراف مباشر من وكيل الأمين لبلديات المحافظات، المهندس سعيد القرني.

وقال متحدث بلدية القوز، خليل الشيخي، إن هذه الخطوة ضمن مبادرة أمانة جدة لبلديات المحافظات لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمركز القوز والقرى والهجر التابعة له.

وأضاف: أن الحملة انطلقت صباح اليوم، بداية ببلدة القحمان، وسوف تشمل كل نطاق خدمات ‫بلدية القوز.

ولفت إلى أن حملة تحسين المشهد الحضري والإصحاح البيئي تهدف إلى إزالة المخلفات مجهولة المصدر ومخلفات البناء وتعقيم وصيانة الحاويات بالمبيدات الحشرية، إضافة إلى إزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات.

وأوضح أن ذلك يأتي استكمالاً لحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيرًا إلى أن الحملة تتضمن تنظيف الشوارع ومسح الأراضي الفضاء واستبدال الحاويات وتعقيمها بالمبيدات الحشرية ومسح الساحات والأراضي الفضاء ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر وإزالة الحشائش والأثاث والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات.

ولفت إلى تأمين حاويات نفايات لتلبية احتياجات المواطنين واستبدال التالف منها.

وذكر المتحدث، أن رئيس بلدية القوز، المهندس عبد الله الزبيدي، أهاب بجميع سكان مركز القوز في حالة وجود أي ملاحظة أو طلب لخدمات الحملة مباشرة التواصل مع البلدية عبر رقمها الموحد 940 أو التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لبلدية القوز.

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