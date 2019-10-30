النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل.. "ساعد للإنقاذ" ينظم حملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

للمساهمة في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التبرع وفوائده الصحية

ينظم فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بحائل، الساعة الخامسة عصر اليوم الأربعاء 2 ربيع الثاني 1441هـ، مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي؛ وذلك بإشراف وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بحائل.

وقد حدد الفريق مقرَّ المبادرة بقصر ليالي العرب للاحتفالات بحي صبابة مقابل بوابة الحرس الوطني.

وأوضح المشرف العام على المبادرة حامد الشمري، أن المبادرة هي أقل ما يتم تقديمه؛ تقديرًا لدور أبطالنا في الحد الجنوبي، كما أنها تساهم في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التبرع بالدم والفوائد الصحية الناتجة عن ذلك.

حائل ساعد للإنقاذ فريق ساعد للبحث والإنقاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل.. "ساعد للإنقاذ" ينظم حملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي
سبق

ينظم فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بحائل، الساعة الخامسة عصر اليوم الأربعاء 2 ربيع الثاني 1441هـ، مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي؛ وذلك بإشراف وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بحائل.

وقد حدد الفريق مقرَّ المبادرة بقصر ليالي العرب للاحتفالات بحي صبابة مقابل بوابة الحرس الوطني.

وأوضح المشرف العام على المبادرة حامد الشمري، أن المبادرة هي أقل ما يتم تقديمه؛ تقديرًا لدور أبطالنا في الحد الجنوبي، كما أنها تساهم في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التبرع بالدم والفوائد الصحية الناتجة عن ذلك.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:13 AM

حائل.. "ساعد للإنقاذ" ينظم حملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

للمساهمة في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التبرع وفوائده الصحية

A A A
خالد السليمي - حائل
0
106

ينظم فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بحائل، الساعة الخامسة عصر اليوم الأربعاء 2 ربيع الثاني 1441هـ، مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي؛ وذلك بإشراف وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بحائل.

وقد حدد الفريق مقرَّ المبادرة بقصر ليالي العرب للاحتفالات بحي صبابة مقابل بوابة الحرس الوطني.

وأوضح المشرف العام على المبادرة حامد الشمري، أن المبادرة هي أقل ما يتم تقديمه؛ تقديرًا لدور أبطالنا في الحد الجنوبي، كما أنها تساهم في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التبرع بالدم والفوائد الصحية الناتجة عن ذلك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,188
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,765
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,218
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,390

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة