حائل.. "ساعد للإنقاذ" ينظم حملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

للمساهمة في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التبرع وفوائده الصحية

ينظم فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بحائل، الساعة الخامسة عصر اليوم الأربعاء 2 ربيع الثاني 1441هـ، مبادرة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي؛ وذلك بإشراف وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بحائل.

وقد حدد الفريق مقرَّ المبادرة بقصر ليالي العرب للاحتفالات بحي صبابة مقابل بوابة الحرس الوطني.

وأوضح المشرف العام على المبادرة حامد الشمري، أن المبادرة هي أقل ما يتم تقديمه؛ تقديرًا لدور أبطالنا في الحد الجنوبي، كما أنها تساهم في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التبرع بالدم والفوائد الصحية الناتجة عن ذلك.