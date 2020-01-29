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"مركز الملك عبدالعزيز للحوار" ينظم لقاء حوارياً في "أدبي الطائف"

"الجعيد" دعا المثقفين والمثقفات لحضوره والمشاركة فيه

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالطائف، مساء الاثنين المقبل، مقهى حوارياً بعنوان "الحوار بوصفه ثقافة"، يتحدث فيه المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، ويدير اللقاء حسن عبدالرحيم.

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطاالله بن مسفر الجعيد، مشيراً إلى أن المقهى يأتي ضمن برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيمه.

وأضاف أن المركز يقيم الكثير من البرامج والفعاليات الحوارية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ضمن خطة التوجهات المستقبلية للمركز لمساندة الجهود الأمنية، وتعزيز التلاحم المجتمعي لأبناء المملكة ومواطنيها.

وشكر "الجعيد" مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لاختيار النادي لإقامة اللقاء، كما أشاد بجهود المشرف على المركز بالطائف عبدالله العمري.

ودعا "الجعيد" مثقفي ومثقفات الطائف من الجنسين لحضور اللقاء والمشاركة فيه، والذي سيقام بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر النادي بالفيصلية.

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"مركز الملك عبدالعزيز للحوار" ينظم لقاء حوارياً في "أدبي الطائف"
سبق

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالطائف، مساء الاثنين المقبل، مقهى حوارياً بعنوان "الحوار بوصفه ثقافة"، يتحدث فيه المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، ويدير اللقاء حسن عبدالرحيم.

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطاالله بن مسفر الجعيد، مشيراً إلى أن المقهى يأتي ضمن برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيمه.

وأضاف أن المركز يقيم الكثير من البرامج والفعاليات الحوارية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ضمن خطة التوجهات المستقبلية للمركز لمساندة الجهود الأمنية، وتعزيز التلاحم المجتمعي لأبناء المملكة ومواطنيها.

وشكر "الجعيد" مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لاختيار النادي لإقامة اللقاء، كما أشاد بجهود المشرف على المركز بالطائف عبدالله العمري.

ودعا "الجعيد" مثقفي ومثقفات الطائف من الجنسين لحضور اللقاء والمشاركة فيه، والذي سيقام بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر النادي بالفيصلية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

"مركز الملك عبدالعزيز للحوار" ينظم لقاء حوارياً في "أدبي الطائف"

"الجعيد" دعا المثقفين والمثقفات لحضوره والمشاركة فيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالطائف، مساء الاثنين المقبل، مقهى حوارياً بعنوان "الحوار بوصفه ثقافة"، يتحدث فيه المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، ويدير اللقاء حسن عبدالرحيم.

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطاالله بن مسفر الجعيد، مشيراً إلى أن المقهى يأتي ضمن برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيمه.

وأضاف أن المركز يقيم الكثير من البرامج والفعاليات الحوارية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ضمن خطة التوجهات المستقبلية للمركز لمساندة الجهود الأمنية، وتعزيز التلاحم المجتمعي لأبناء المملكة ومواطنيها.

وشكر "الجعيد" مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لاختيار النادي لإقامة اللقاء، كما أشاد بجهود المشرف على المركز بالطائف عبدالله العمري.

ودعا "الجعيد" مثقفي ومثقفات الطائف من الجنسين لحضور اللقاء والمشاركة فيه، والذي سيقام بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر النادي بالفيصلية.

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