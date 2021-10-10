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بعد الفيديو المتداول.. "شرطة الرياض" تُطيح بـ"المتحرش بامرأة بألفاظ منافية"

متابعة أمنية بتنسيق في عسير حددت هويته.. مواطن في العقد الثاني وأحيل للنيابة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الفيديو المتداول.. "شرطة الرياض" تُطيح بـ"المتحرش بامرأة بألفاظ منافية"
سبق

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
09:56 AM

بعد الفيديو المتداول.. "شرطة الرياض" تُطيح بـ"المتحرش بامرأة بألفاظ منافية"

متابعة أمنية بتنسيق في عسير حددت هويته.. مواطن في العقد الثاني وأحيل للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

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