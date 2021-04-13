خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سلطان عُمان وأمير الكويت
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سلطان عُمان وأمير الكويت
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-13
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:04 AM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:28 AM
خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سلطان عُمان وأمير الكويت
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.