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خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سلطان عُمان وأمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.

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خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سلطان عُمان وأمير الكويت
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:04 AM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:28 AM

خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سلطان عُمان وأمير الكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
1
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.

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