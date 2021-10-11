تنفيذاً لتوجيهات أمير جازان.. محافظ العارضة يقف على الخدمات بالقطاع الجبلي

شملت الجولة التفقدية عدداً من القرى في جبال العبادل منها تنادح والقلل وتشام

قام محافظ العارضة يرافقه رئيس مركز القصبة بجولة تفقدية للخدمات المقدمة للمواطنين في جبل العبادل شرق مركز القصبة، حيث التقى بعدد من المواطنين واطلع خلال الجولة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ومنها الطرق والمياه والخدمات الصحية والخدمات البلدية والتعليم والكهرباء والاتصالات، واستمع إلى طلبات السكان في تلك المواقع.



وتفصيلاً، شملت الجولة عدداً من القرى والمواقع في جبال العبادل وأهمها تنادح والقلل وتشام، حيث أكد محافظ العارضة أن توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه شددت على تقديم وتوفير وإيصال كافة الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وأن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهاتهما الكريمة وسعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.



وكان أمير المنطقة قد دشن العام الماضي حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون شملت مشروعات لوزارات (التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية البر الخيرية.



ودعا أمير جازان إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أهالي المحافظة في جميع المجالات، مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارات ممثلة في فروعها بالمنطقة؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

ولفت إلى أهمية المشروعات والخدمات التي دشنت للمحافظة وأهلها، مؤكداً ما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.

وشدد أمير المنطقة على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، وعلى وجوب التكاتف والتعاون لتسريع عجلة التنمية.