شاهد.. الريثي يشدو بأهازيج أهالي جازان في شوارع العاصمة للتعريف بثقافة المنطقة

كما يسعى إلى إيجاد مستورد لإنتاج مزرعته من البن الخولاني.. يُسقى بماء المطر

يجوب المزارع " فيصل الريثي"، ابن جبال جازان شوارع العاصمة الرياض وأسواقها ومحلاتها مرتديًا لباسه التقليدي وزيه الشعبي الذي يلفت الأنظار مرددًا أهازيجه الشعبية محافظًا على ألحانها للتعريف بثقافة أهل المنطقة.



ويتنقل الريثي بالزي الشعبي الذي يعبر عن هوية سكان جبال القهر بجازان، من مقهى لآخر باحثًا عن مستورد لإنتاج مزرعته من البن الخولاني أو كما يحب أن يطلق عليه البن الصخري ويحتسي أكواب القهوة ويسأل عن أسعارها ثم يدخل في مفاوضات لتسويق محصوله.

وفيما تعد محاصيل القهوة أبرز منتجات قرية الريث الجبلية يوضح الريثي لبرنامج صباح العربية أن البن الخولاني فيه حلاوة أكثر حيث يُسقى بماء أمطار لا توجد فيه نسبة ملوحة عالية.

وشارك الريثي مؤخرًا في معرض حكومي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم محاصيل المزارعين من مختلف مناطق المملكة.