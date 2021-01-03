النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. الريثي يشدو بأهازيج أهالي جازان في شوارع العاصمة للتعريف بثقافة المنطقة

كما يسعى إلى إيجاد مستورد لإنتاج مزرعته من البن الخولاني.. يُسقى بماء المطر

يجوب المزارع " فيصل الريثي"، ابن جبال جازان شوارع العاصمة الرياض وأسواقها ومحلاتها مرتديًا لباسه التقليدي وزيه الشعبي الذي يلفت الأنظار مرددًا أهازيجه الشعبية محافظًا على ألحانها للتعريف بثقافة أهل المنطقة.

ويتنقل الريثي بالزي الشعبي الذي يعبر عن هوية سكان جبال القهر بجازان، من مقهى لآخر باحثًا عن مستورد لإنتاج مزرعته من البن الخولاني أو كما يحب أن يطلق عليه البن الصخري ويحتسي أكواب القهوة ويسأل عن أسعارها ثم يدخل في مفاوضات لتسويق محصوله.

وفيما تعد محاصيل القهوة أبرز منتجات قرية الريث الجبلية يوضح الريثي لبرنامج صباح العربية أن البن الخولاني فيه حلاوة أكثر حيث يُسقى بماء أمطار لا توجد فيه نسبة ملوحة عالية.

وشارك الريثي مؤخرًا في معرض حكومي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم محاصيل المزارعين من مختلف مناطق المملكة.

فيصل الريثي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الريثي يشدو بأهازيج أهالي جازان في شوارع العاصمة للتعريف بثقافة المنطقة
سبق

يجوب المزارع " فيصل الريثي"، ابن جبال جازان شوارع العاصمة الرياض وأسواقها ومحلاتها مرتديًا لباسه التقليدي وزيه الشعبي الذي يلفت الأنظار مرددًا أهازيجه الشعبية محافظًا على ألحانها للتعريف بثقافة أهل المنطقة.

ويتنقل الريثي بالزي الشعبي الذي يعبر عن هوية سكان جبال القهر بجازان، من مقهى لآخر باحثًا عن مستورد لإنتاج مزرعته من البن الخولاني أو كما يحب أن يطلق عليه البن الصخري ويحتسي أكواب القهوة ويسأل عن أسعارها ثم يدخل في مفاوضات لتسويق محصوله.

وفيما تعد محاصيل القهوة أبرز منتجات قرية الريث الجبلية يوضح الريثي لبرنامج صباح العربية أن البن الخولاني فيه حلاوة أكثر حيث يُسقى بماء أمطار لا توجد فيه نسبة ملوحة عالية.

وشارك الريثي مؤخرًا في معرض حكومي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم محاصيل المزارعين من مختلف مناطق المملكة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
03:21 PM

شاهد.. الريثي يشدو بأهازيج أهالي جازان في شوارع العاصمة للتعريف بثقافة المنطقة

كما يسعى إلى إيجاد مستورد لإنتاج مزرعته من البن الخولاني.. يُسقى بماء المطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
767

يجوب المزارع " فيصل الريثي"، ابن جبال جازان شوارع العاصمة الرياض وأسواقها ومحلاتها مرتديًا لباسه التقليدي وزيه الشعبي الذي يلفت الأنظار مرددًا أهازيجه الشعبية محافظًا على ألحانها للتعريف بثقافة أهل المنطقة.

ويتنقل الريثي بالزي الشعبي الذي يعبر عن هوية سكان جبال القهر بجازان، من مقهى لآخر باحثًا عن مستورد لإنتاج مزرعته من البن الخولاني أو كما يحب أن يطلق عليه البن الصخري ويحتسي أكواب القهوة ويسأل عن أسعارها ثم يدخل في مفاوضات لتسويق محصوله.

وفيما تعد محاصيل القهوة أبرز منتجات قرية الريث الجبلية يوضح الريثي لبرنامج صباح العربية أن البن الخولاني فيه حلاوة أكثر حيث يُسقى بماء أمطار لا توجد فيه نسبة ملوحة عالية.

وشارك الريثي مؤخرًا في معرض حكومي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم محاصيل المزارعين من مختلف مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة