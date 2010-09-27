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الدكتور جابر عايض ناصر الفهاد يتقدم بالشكر لكل من واساهم في وفاة عمه

تَقَدم الدكتور جابر عايض ناصر الفهاد وأبناء الفقيد وآل غريب وقبائل آل فهاد، بالشكر الجزيل لكل من قام بالتعزية في وفاة عمه محمد بن ناصر بن غريب الفهادي (رحمه الله)،

ويخصون بالشكر أصحاب السمو، والأمراء، والوزراء، والمشايخ والعلماء، والقادة، والضباط، وأعيان وشيوخ القبائل، ووجهاء المجتمع، والأقارب والأصدقاء، وجميع من قام بالتعزية.

وقال: أسأل الله العلي القدير أن يحفظهم، وألا يريهم شرًّا أو مكروهًا، وجميع من هو عزيز عليهم، وأن يمد في أعمارهم بالصحة والعافية، وأن يُديم نعمة الرخاء والسعادة والأمن والإيمان علينا وعلى جميع المسلمين؛ في ظل حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعزهم ويرفع مقامهم في الدنيا والآخرة ويبقيهم ذخرًا لنا ولجميع المسلمين والأمة إنه على كل شيء قدير.

وأضاف: كما نسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويغفر له ويتجاوز عنه، وأن يُكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله، ويدخله الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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الدكتور جابر عايض ناصر الفهاد يتقدم بالشكر لكل من واساهم في وفاة عمه
سبق

تَقَدم الدكتور جابر عايض ناصر الفهاد وأبناء الفقيد وآل غريب وقبائل آل فهاد، بالشكر الجزيل لكل من قام بالتعزية في وفاة عمه محمد بن ناصر بن غريب الفهادي (رحمه الله)،

ويخصون بالشكر أصحاب السمو، والأمراء، والوزراء، والمشايخ والعلماء، والقادة، والضباط، وأعيان وشيوخ القبائل، ووجهاء المجتمع، والأقارب والأصدقاء، وجميع من قام بالتعزية.

وقال: أسأل الله العلي القدير أن يحفظهم، وألا يريهم شرًّا أو مكروهًا، وجميع من هو عزيز عليهم، وأن يمد في أعمارهم بالصحة والعافية، وأن يُديم نعمة الرخاء والسعادة والأمن والإيمان علينا وعلى جميع المسلمين؛ في ظل حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعزهم ويرفع مقامهم في الدنيا والآخرة ويبقيهم ذخرًا لنا ولجميع المسلمين والأمة إنه على كل شيء قدير.

وأضاف: كما نسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويغفر له ويتجاوز عنه، وأن يُكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله، ويدخله الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
12:36 PM

الدكتور جابر عايض ناصر الفهاد يتقدم بالشكر لكل من واساهم في وفاة عمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَقَدم الدكتور جابر عايض ناصر الفهاد وأبناء الفقيد وآل غريب وقبائل آل فهاد، بالشكر الجزيل لكل من قام بالتعزية في وفاة عمه محمد بن ناصر بن غريب الفهادي (رحمه الله)،

ويخصون بالشكر أصحاب السمو، والأمراء، والوزراء، والمشايخ والعلماء، والقادة، والضباط، وأعيان وشيوخ القبائل، ووجهاء المجتمع، والأقارب والأصدقاء، وجميع من قام بالتعزية.

وقال: أسأل الله العلي القدير أن يحفظهم، وألا يريهم شرًّا أو مكروهًا، وجميع من هو عزيز عليهم، وأن يمد في أعمارهم بالصحة والعافية، وأن يُديم نعمة الرخاء والسعادة والأمن والإيمان علينا وعلى جميع المسلمين؛ في ظل حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعزهم ويرفع مقامهم في الدنيا والآخرة ويبقيهم ذخرًا لنا ولجميع المسلمين والأمة إنه على كل شيء قدير.

وأضاف: كما نسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويغفر له ويتجاوز عنه، وأن يُكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله، ويدخله الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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