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السودان في 24 ساعة.. 100 إصابة جديدة بكورونا

7 وفيات جديدة رفعت إجمالي ضحايا الفيروس لـ 513

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات؛ اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 3204 حالات للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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السودان في 24 ساعة.. 100 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات؛ اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 3204 حالات للشفاء.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:30 AM

السودان في 24 ساعة.. 100 إصابة جديدة بكورونا

7 وفيات جديدة رفعت إجمالي ضحايا الفيروس لـ 513

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات؛ اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 3204 حالات للشفاء.

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