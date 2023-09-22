السفارة البريطانية في الرياض تطلق مسابقة "المملكة بعدستي"

تعزيزاً للصداقة بين البلدين واحتفالاً باليوم الوطني السعودي

أطلقت السفارة البريطانية في الرياض مسابقة تصوير "المملكة بعدستي"؛ للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقد علق نائب السفير البريطاني بالرياض ريتشارد أوبنهايم، قائلاً خلال الإطلاق الرسمي للمسابقة: "يسرني الإعلان عن مسابقة التصوير بمناسبة اليوم الوطني السعودي؛ إذ تحتفل المسابقة بالعلاقات الاستراتيجية بين المملكتين "السعودية وبريطانيا"، وأتطلع قدماً لرؤية بعض الصور الرائعة من البلدين".

وتزامناً مع هذه المسابقة، تطلق السفارة أيضاً حسابها عبر "إنستجرام" UKinSaudiArabia". وللاشتراك في المسابقة يمكن للمتسابقين تقديم صورة عن أفضل مكان بالنسبة لهم في المملكة العربية السعودية أو المملكة المتحدة إلى حساب السفارة عبر برنامج "تويتر" Embassy’s و"إنستجرام" من خلال استخدام وسم #الصداقة_بين_المملكتين على حساب السفارة @ukinsaudiarabia، وتعبئة نموذج الاشتراك، والموعد النهائي للاشتراك بالمسابقة 12 أكتوبر 2019.

وسيتم اختيار الفائزين في نهاية المسابقة بصورة واحدة من المملكة العربية السعودية وصورة واحدة من المملكة المتحدة وسيحصل الفائزان على تذكرة ذهاب وإياب إلى لندن، إضافة إلى التمتع بالتسوق لكبار الشخصيات في "بيسيستر فيليج" مقدمة من شركة المسافر وهيئة السياحة البريطانية Visit Britain.

والمسابقة مفتوحة لكل مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها، وينبغي الالتزام بالشروط والأحكام المدونة في نموذج الالتحاق بالمسابقة.

وللاشتراك في المسابقة، يرجى زيارة الرابط: Kingdom through my lens photo competitio