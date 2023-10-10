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فيديو.. "المواصفات" تقدّم حزمة نصائح قبل وبعد شراء السخان الكهربائي

أوصت بضرورة مراجعة البيانات الإيضاحية والتأكد من وجود الضمان

دعت هيئة المواصفات والمقاييس المستهلكين قبل شراء السخانات الكهربائية إلى القيام بعدة خطوات للتأكد من مطابقته للمواصفات، وفي مقدمتها التركيز على البيانات الإيضاحية الموجودة على السخان وعلى الكرتون، من قبيل تطابقها والتأكد من وجود ضمان وكتابة اسم بلد المنشأ.

ودعت الهيئة عبر مقطع فيديو توعوي لمختصيها نشرته عبر حسابها في تويتر إلى التأكد من وجود بطاقة الطاقة من خلال تحميل تطبيق "تأكد"ومطابقة البيانات الموجودة في التطبيق مع البيانات المدونة على السخان، كما يجب التأكد من صمام الأمان السفلي والعلوي.

وأشار المختصون إلى ضرورة تركيب السخان بعيدًا عن البانيو الموجود في دورة المياه، إضافة إلى ضرورة التأكد من صيانة الصمامين العلوي والسفلي، فضلاً عن التأكد من عمل وحدة التسخين بصورة صحيحة من حيث أنه لا تكون هناك أي تسريب كهربائي مع المياه الدافئة كما يجب ألا تكون هناك نسبة ملوحة.

وقالت الهيئة: بالنسبة إلى التوصيل الكهربائي، هناك سخان مركزي وعادي وفوري، وبالنسبة للعادي لا يجب أن يقل عن 4 مللي ويكون الخط مستثمراً إلى الطبلون ولا يقطع بينها سوى مفتاح ثنائي القطب لا يقل عن 20 أمبير، ولا يفضل الـ 16 أمبير في أي منها.

وأضافت: إذا حدث أي تغير في شكل السخان من قبل الصدأ أو التشوّه فإن هذا يدل على ضرورة إجراء الصيانة، وإذا كان قد تجاوز فترة الضمان فمن الأفضل شراء جهاز جديد.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات كانت قد أوصت المستهلكين بضرورة اقتناء منتجات السخانات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية حفاظًا على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، كما قدمت الهيئة عدة نصــائـح للتعامــل مع سخـان المـاء من أهمها ضرورة اقتناء السخانات المقاومة للصدأ، واختيار منتجات السخانات المطابقة للمواصفات السعودية، والحاصلة على علامة الجودة، مع أهمية التأكد من وجود مقياس لدرجة الحرارة، وأن يحتوي السخان على صمام أمان علوي وسفلي، وضبط الترموستات عند درجة حرارة 77 درجة مئوية، كما يجب أن يتوفر بالسخان قاطع حراري كحماية إضافية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

هيئة المواصفات والمقاييس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "المواصفات" تقدّم حزمة نصائح قبل وبعد شراء السخان الكهربائي
سبق

دعت هيئة المواصفات والمقاييس المستهلكين قبل شراء السخانات الكهربائية إلى القيام بعدة خطوات للتأكد من مطابقته للمواصفات، وفي مقدمتها التركيز على البيانات الإيضاحية الموجودة على السخان وعلى الكرتون، من قبيل تطابقها والتأكد من وجود ضمان وكتابة اسم بلد المنشأ.

ودعت الهيئة عبر مقطع فيديو توعوي لمختصيها نشرته عبر حسابها في تويتر إلى التأكد من وجود بطاقة الطاقة من خلال تحميل تطبيق "تأكد"ومطابقة البيانات الموجودة في التطبيق مع البيانات المدونة على السخان، كما يجب التأكد من صمام الأمان السفلي والعلوي.

وأشار المختصون إلى ضرورة تركيب السخان بعيدًا عن البانيو الموجود في دورة المياه، إضافة إلى ضرورة التأكد من صيانة الصمامين العلوي والسفلي، فضلاً عن التأكد من عمل وحدة التسخين بصورة صحيحة من حيث أنه لا تكون هناك أي تسريب كهربائي مع المياه الدافئة كما يجب ألا تكون هناك نسبة ملوحة.

وقالت الهيئة: بالنسبة إلى التوصيل الكهربائي، هناك سخان مركزي وعادي وفوري، وبالنسبة للعادي لا يجب أن يقل عن 4 مللي ويكون الخط مستثمراً إلى الطبلون ولا يقطع بينها سوى مفتاح ثنائي القطب لا يقل عن 20 أمبير، ولا يفضل الـ 16 أمبير في أي منها.

وأضافت: إذا حدث أي تغير في شكل السخان من قبل الصدأ أو التشوّه فإن هذا يدل على ضرورة إجراء الصيانة، وإذا كان قد تجاوز فترة الضمان فمن الأفضل شراء جهاز جديد.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات كانت قد أوصت المستهلكين بضرورة اقتناء منتجات السخانات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية حفاظًا على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، كما قدمت الهيئة عدة نصــائـح للتعامــل مع سخـان المـاء من أهمها ضرورة اقتناء السخانات المقاومة للصدأ، واختيار منتجات السخانات المطابقة للمواصفات السعودية، والحاصلة على علامة الجودة، مع أهمية التأكد من وجود مقياس لدرجة الحرارة، وأن يحتوي السخان على صمام أمان علوي وسفلي، وضبط الترموستات عند درجة حرارة 77 درجة مئوية، كما يجب أن يتوفر بالسخان قاطع حراري كحماية إضافية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
02:22 PM

فيديو.. "المواصفات" تقدّم حزمة نصائح قبل وبعد شراء السخان الكهربائي

أوصت بضرورة مراجعة البيانات الإيضاحية والتأكد من وجود الضمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت هيئة المواصفات والمقاييس المستهلكين قبل شراء السخانات الكهربائية إلى القيام بعدة خطوات للتأكد من مطابقته للمواصفات، وفي مقدمتها التركيز على البيانات الإيضاحية الموجودة على السخان وعلى الكرتون، من قبيل تطابقها والتأكد من وجود ضمان وكتابة اسم بلد المنشأ.

ودعت الهيئة عبر مقطع فيديو توعوي لمختصيها نشرته عبر حسابها في تويتر إلى التأكد من وجود بطاقة الطاقة من خلال تحميل تطبيق "تأكد"ومطابقة البيانات الموجودة في التطبيق مع البيانات المدونة على السخان، كما يجب التأكد من صمام الأمان السفلي والعلوي.

وأشار المختصون إلى ضرورة تركيب السخان بعيدًا عن البانيو الموجود في دورة المياه، إضافة إلى ضرورة التأكد من صيانة الصمامين العلوي والسفلي، فضلاً عن التأكد من عمل وحدة التسخين بصورة صحيحة من حيث أنه لا تكون هناك أي تسريب كهربائي مع المياه الدافئة كما يجب ألا تكون هناك نسبة ملوحة.

وقالت الهيئة: بالنسبة إلى التوصيل الكهربائي، هناك سخان مركزي وعادي وفوري، وبالنسبة للعادي لا يجب أن يقل عن 4 مللي ويكون الخط مستثمراً إلى الطبلون ولا يقطع بينها سوى مفتاح ثنائي القطب لا يقل عن 20 أمبير، ولا يفضل الـ 16 أمبير في أي منها.

وأضافت: إذا حدث أي تغير في شكل السخان من قبل الصدأ أو التشوّه فإن هذا يدل على ضرورة إجراء الصيانة، وإذا كان قد تجاوز فترة الضمان فمن الأفضل شراء جهاز جديد.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات كانت قد أوصت المستهلكين بضرورة اقتناء منتجات السخانات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية حفاظًا على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، كما قدمت الهيئة عدة نصــائـح للتعامــل مع سخـان المـاء من أهمها ضرورة اقتناء السخانات المقاومة للصدأ، واختيار منتجات السخانات المطابقة للمواصفات السعودية، والحاصلة على علامة الجودة، مع أهمية التأكد من وجود مقياس لدرجة الحرارة، وأن يحتوي السخان على صمام أمان علوي وسفلي، وضبط الترموستات عند درجة حرارة 77 درجة مئوية، كما يجب أن يتوفر بالسخان قاطع حراري كحماية إضافية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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