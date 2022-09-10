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تبوك.. مصادرة 250 كجم من الأغذية الفاسدة وتحرير 15 غرامة في تيماء

خلال جولات نفّذتها بلدية المحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

قامت بلدية محافظة تيماء، بتنفيذ 800 جولة رقابية على المنشآت التجارية الممارسة للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.

وأوضحت بلدية المحافظة أن تلك الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة ما يزيد على 250 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 15 غرامة مالية، وإغلاق 3 متاجر؛ لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة وفي كل الأوقات، وستكون بشكل مفاجئ تطبيقًا للأنظمة حفاظًا على صحة أهالي المحافظة وقاصديها من المواطنين والمقيمين، والسائحين؛ داعيةً الجميع إلى التعاون مع بلدية المحافظة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات تضر بالبيئة، عبر القنوات الرسمية أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 940.

بلدية محافظة تيماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. مصادرة 250 كجم من الأغذية الفاسدة وتحرير 15 غرامة في تيماء
سبق

قامت بلدية محافظة تيماء، بتنفيذ 800 جولة رقابية على المنشآت التجارية الممارسة للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.

وأوضحت بلدية المحافظة أن تلك الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة ما يزيد على 250 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 15 غرامة مالية، وإغلاق 3 متاجر؛ لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة وفي كل الأوقات، وستكون بشكل مفاجئ تطبيقًا للأنظمة حفاظًا على صحة أهالي المحافظة وقاصديها من المواطنين والمقيمين، والسائحين؛ داعيةً الجميع إلى التعاون مع بلدية المحافظة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات تضر بالبيئة، عبر القنوات الرسمية أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 940.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:52 AM

تبوك.. مصادرة 250 كجم من الأغذية الفاسدة وتحرير 15 غرامة في تيماء

خلال جولات نفّذتها بلدية المحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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قامت بلدية محافظة تيماء، بتنفيذ 800 جولة رقابية على المنشآت التجارية الممارسة للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.

وأوضحت بلدية المحافظة أن تلك الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة ما يزيد على 250 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 15 غرامة مالية، وإغلاق 3 متاجر؛ لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة وفي كل الأوقات، وستكون بشكل مفاجئ تطبيقًا للأنظمة حفاظًا على صحة أهالي المحافظة وقاصديها من المواطنين والمقيمين، والسائحين؛ داعيةً الجميع إلى التعاون مع بلدية المحافظة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات تضر بالبيئة، عبر القنوات الرسمية أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 940.

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