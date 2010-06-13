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"الترفيه" تتوعد: فعالية جدة مخالفة للنظام ولم يتم ترخيصها

فتحت تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل

فتحت الهيئة العامة للترفيه تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء (12 يونيو 2019م) لإحدى الفعاليات في جدة.

وأشار البيان الذي صدر لها قبل قليل أنه وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة Project X، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

وأكد البيان أن الهيئة العامة للترفيه، إذ تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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"الترفيه" تتوعد: فعالية جدة مخالفة للنظام ولم يتم ترخيصها
سبق

فتحت الهيئة العامة للترفيه تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء (12 يونيو 2019م) لإحدى الفعاليات في جدة.

وأشار البيان الذي صدر لها قبل قليل أنه وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة Project X، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

وأكد البيان أن الهيئة العامة للترفيه، إذ تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
07:47 PM

"الترفيه" تتوعد: فعالية جدة مخالفة للنظام ولم يتم ترخيصها

فتحت تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
109
36,563

فتحت الهيئة العامة للترفيه تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء (12 يونيو 2019م) لإحدى الفعاليات في جدة.

وأشار البيان الذي صدر لها قبل قليل أنه وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة Project X، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

وأكد البيان أن الهيئة العامة للترفيه، إذ تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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