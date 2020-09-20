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في أضخم استعراض جوي.. طيران ناس يشارك في عرض "همة الـ90"

احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركته في العرض الجوي "همة الـ90" الذي سيتم تنظيمه خلال أسبوع اليوم الوطني الـ90 للمملكة في مشاركة تُعد الأولى من نوعها لطيران ناس في عرض جوي، هو الأول والأكبر من نوعه في السعودية؛ إذ يجمع بين الطيران العسكري والمدني في استعراض مميز، سيتم بثه مباشرة على التلفزيون السعودي يوم 23 سبتمبر.

وستكون مشاركة طيران ناس في هذه المناسبة من خلال طائرة إيرباص A320neo، وهي أحدث الطائرات التي انضمت مؤخرًا إلى أسطول الشركة، وتعد واحدة من 8 طائرات، استلمها طيران ناس ضمن اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة.

يُذكر أن طراز A320neo من إيرباص، الذي يشارك به طيران ناس في العرض الجوي "همة الـ90"، من الأحدث في عالم قطاع الطيران التجاري، والأكثر أمانًا وراحة ضمن فئته، فضلاً عن كونه الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وصديقًا للبيئة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أضخم استعراض جوي.. طيران ناس يشارك في عرض "همة الـ90"
سبق

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركته في العرض الجوي "همة الـ90" الذي سيتم تنظيمه خلال أسبوع اليوم الوطني الـ90 للمملكة في مشاركة تُعد الأولى من نوعها لطيران ناس في عرض جوي، هو الأول والأكبر من نوعه في السعودية؛ إذ يجمع بين الطيران العسكري والمدني في استعراض مميز، سيتم بثه مباشرة على التلفزيون السعودي يوم 23 سبتمبر.

وستكون مشاركة طيران ناس في هذه المناسبة من خلال طائرة إيرباص A320neo، وهي أحدث الطائرات التي انضمت مؤخرًا إلى أسطول الشركة، وتعد واحدة من 8 طائرات، استلمها طيران ناس ضمن اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة.

يُذكر أن طراز A320neo من إيرباص، الذي يشارك به طيران ناس في العرض الجوي "همة الـ90"، من الأحدث في عالم قطاع الطيران التجاري، والأكثر أمانًا وراحة ضمن فئته، فضلاً عن كونه الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وصديقًا للبيئة.


20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:25 PM

في أضخم استعراض جوي.. طيران ناس يشارك في عرض "همة الـ90"

احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركته في العرض الجوي "همة الـ90" الذي سيتم تنظيمه خلال أسبوع اليوم الوطني الـ90 للمملكة في مشاركة تُعد الأولى من نوعها لطيران ناس في عرض جوي، هو الأول والأكبر من نوعه في السعودية؛ إذ يجمع بين الطيران العسكري والمدني في استعراض مميز، سيتم بثه مباشرة على التلفزيون السعودي يوم 23 سبتمبر.

وستكون مشاركة طيران ناس في هذه المناسبة من خلال طائرة إيرباص A320neo، وهي أحدث الطائرات التي انضمت مؤخرًا إلى أسطول الشركة، وتعد واحدة من 8 طائرات، استلمها طيران ناس ضمن اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة.

يُذكر أن طراز A320neo من إيرباص، الذي يشارك به طيران ناس في العرض الجوي "همة الـ90"، من الأحدث في عالم قطاع الطيران التجاري، والأكثر أمانًا وراحة ضمن فئته، فضلاً عن كونه الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وصديقًا للبيئة.


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