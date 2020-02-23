قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم الدكتور فهد بن سليمان النافع لـ"سبق": إن التقديرات المتوقعة من إنتاج حقل الجافورة من الغاز الطبيعي والتي قد تصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036، وبهذا سيحقق دخلًا يقدر بنحو 8.6 مليار دولار سنويًا. وأضاف الدكتور النافع أن دخول مصدر جديد يضاف إلى مصادر الدخل الوطنية والمتمثل في هذا الحقل بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلو متر، والذي قدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية، سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي بما يقدربـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويًا. وبين النافع أن الحديث عن هذه الأرقام التقديرية تعني دخول السعودية مرحلة اقتصادية متجددة في ظل خطط اقتصادية مدروسة تحت مظلة رؤية 2030. وهذه المؤشرات الاقتصادية الطموحة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الوطن وعلى حياة المواطنين. كما أن تطوير حقل الجافورة في ظل البيئة الاقتصادية السعودية, والتي تمتاز بمقومات اقتصادية واستثمارية متكاملة, سيسرع من الاستفادة من إنتاج هذا الحقل وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن من أهداف رؤية 2030 تعدد مصادر الدخل، من أجل مواجهة أي معوقات اقتصادية قد تطرأ على المصدر الأول (النفط), ولأجل تستفيد الدولة من كل المصادر المتاحة. وتابع: تطوير هذا المصدر الجديد, والذي سيوجه للقطاعات المحلية في الصناعة, والكهرباء,وتحلية المياه, والتعدين, وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030 بتوجيه من القيادة الكريمة, سيعزز فرص الاستثمار الداخلي, وسيخلق فرص عمل جديدة لشباب وشابات الوطن. وختم بأن السعودية اليوم تسابق الزمن في تطبيق خططها الاقتصادية المعدة, وهيأت بيئة اقتصادية قوية ومنضبطة جعلتها تستفيد من كل مورد يتم اكتشافه، وتوجه الدولة في دعم الصناعات المحلية بشكل عام, والصناعات البتروكيمياوية تحديداً, يعد نقلة نوعية تتماشى مع حجم مكانتها الاقتصادية العالية, والمؤثرة على المستوى الدولي، ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها، وسيجعل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزه كأهم منتج للبترول.

اقتصادي لـ"سبق": "الجافورة" سيجعل المملكة أهم منتجي الغاز بالعالم خلود غنام سبق 2020-02-23 قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم الدكتور فهد بن سليمان النافع لـ"سبق": إن التقديرات المتوقعة من إنتاج حقل الجافورة من الغاز الطبيعي والتي قد تصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036، وبهذا سيحقق دخلًا يقدر بنحو 8.6 مليار دولار سنويًا.



وأضاف الدكتور النافع أن دخول مصدر جديد يضاف إلى مصادر الدخل الوطنية والمتمثل في هذا الحقل بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلو متر، والذي قدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية، سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي بما يقدربـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويًا.



وبين النافع أن الحديث عن هذه الأرقام التقديرية تعني دخول السعودية مرحلة اقتصادية متجددة في ظل خطط اقتصادية مدروسة تحت مظلة رؤية 2030. وهذه المؤشرات الاقتصادية الطموحة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الوطن وعلى حياة المواطنين. كما أن تطوير حقل الجافورة في ظل البيئة الاقتصادية السعودية, والتي تمتاز بمقومات اقتصادية واستثمارية متكاملة, سيسرع من الاستفادة من إنتاج هذا الحقل وتحقيق أهدافه.



وأشار إلى أن من أهداف رؤية 2030 تعدد مصادر الدخل، من أجل مواجهة أي معوقات اقتصادية قد تطرأ على المصدر الأول (النفط), ولأجل تستفيد الدولة من كل المصادر المتاحة.



وتابع: تطوير هذا المصدر الجديد, والذي سيوجه للقطاعات المحلية في الصناعة, والكهرباء,وتحلية المياه, والتعدين, وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030 بتوجيه من القيادة الكريمة, سيعزز فرص الاستثمار الداخلي, وسيخلق فرص عمل جديدة لشباب وشابات الوطن.



وختم بأن السعودية اليوم تسابق الزمن في تطبيق خططها الاقتصادية المعدة, وهيأت بيئة اقتصادية قوية ومنضبطة جعلتها تستفيد من كل مورد يتم اكتشافه، وتوجه الدولة في دعم الصناعات المحلية بشكل عام, والصناعات البتروكيمياوية تحديداً, يعد نقلة نوعية تتماشى مع حجم مكانتها الاقتصادية العالية, والمؤثرة على المستوى الدولي، ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها، وسيجعل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزه كأهم منتج للبترول.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 05:45 PM

اقتصادي لـ"سبق": "الجافورة" سيجعل المملكة أهم منتجي الغاز بالعالم قال: التقديرات المتوقعة من إنتاجه تصل إلى 2.2 تريليون قدم مكعب عام 2036





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قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم الدكتور فهد بن سليمان النافع لـ"سبق": إن التقديرات المتوقعة من إنتاج حقل الجافورة من الغاز الطبيعي والتي قد تصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036، وبهذا سيحقق دخلًا يقدر بنحو 8.6 مليار دولار سنويًا.



وأضاف الدكتور النافع أن دخول مصدر جديد يضاف إلى مصادر الدخل الوطنية والمتمثل في هذا الحقل بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلو متر، والذي قدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية، سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي بما يقدربـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويًا.



وبين النافع أن الحديث عن هذه الأرقام التقديرية تعني دخول السعودية مرحلة اقتصادية متجددة في ظل خطط اقتصادية مدروسة تحت مظلة رؤية 2030. وهذه المؤشرات الاقتصادية الطموحة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الوطن وعلى حياة المواطنين. كما أن تطوير حقل الجافورة في ظل البيئة الاقتصادية السعودية, والتي تمتاز بمقومات اقتصادية واستثمارية متكاملة, سيسرع من الاستفادة من إنتاج هذا الحقل وتحقيق أهدافه.



وأشار إلى أن من أهداف رؤية 2030 تعدد مصادر الدخل، من أجل مواجهة أي معوقات اقتصادية قد تطرأ على المصدر الأول (النفط), ولأجل تستفيد الدولة من كل المصادر المتاحة.



وتابع: تطوير هذا المصدر الجديد, والذي سيوجه للقطاعات المحلية في الصناعة, والكهرباء,وتحلية المياه, والتعدين, وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030 بتوجيه من القيادة الكريمة, سيعزز فرص الاستثمار الداخلي, وسيخلق فرص عمل جديدة لشباب وشابات الوطن.



وختم بأن السعودية اليوم تسابق الزمن في تطبيق خططها الاقتصادية المعدة, وهيأت بيئة اقتصادية قوية ومنضبطة جعلتها تستفيد من كل مورد يتم اكتشافه، وتوجه الدولة في دعم الصناعات المحلية بشكل عام, والصناعات البتروكيمياوية تحديداً, يعد نقلة نوعية تتماشى مع حجم مكانتها الاقتصادية العالية, والمؤثرة على المستوى الدولي، ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها، وسيجعل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزه كأهم منتج للبترول.