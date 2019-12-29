يواصل مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي استقبال طلبات الترشح لجائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربويةً للدورة الجديدة 2019 - 2020 التي بدأت في شهر مارس 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 وتبلغ قيمتها 200 ألف ريال. وتشمل الجائزة مجالي "الدراسات والبحوث" و"التجارب والمشروعات التربوية", حيث يتناول مجال الدراسات والبحوث موضوعي مهارات القرن الواحد والعشرين والذكاء الاصطناعي في التعليم، فيما يتناول مجال التجارب والمشروعات التربوية موضوعي تطبيقات التعلم المقلوب وتطبيقات منحى تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM . وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء الدول الأعضاء على إنتاج الأعمال التي تخدم أهداف التنمية الشاملة. ويدعو المكتب الراغبين في التنافس على جائزته لزيارة الموقع https://rp.abegs.org ، للتسجيل والاطلاع على شروط الترشح.

"مكتب التربية العربي لدول الخليج" يواصل استقبال طلبات الترشح على جائزته صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-29 يواصل مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي استقبال طلبات الترشح لجائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربويةً للدورة الجديدة 2019 - 2020 التي بدأت في شهر مارس 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 وتبلغ قيمتها 200 ألف ريال.



وتشمل الجائزة مجالي "الدراسات والبحوث" و"التجارب والمشروعات التربوية", حيث يتناول مجال الدراسات والبحوث موضوعي مهارات القرن الواحد والعشرين والذكاء الاصطناعي في التعليم، فيما يتناول مجال التجارب والمشروعات التربوية موضوعي تطبيقات التعلم المقلوب وتطبيقات منحى تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM .



وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء الدول الأعضاء على إنتاج الأعمال التي تخدم أهداف التنمية الشاملة.



ويدعو المكتب الراغبين في التنافس على جائزته لزيارة الموقع https://rp.abegs.org ، للتسجيل والاطلاع على شروط الترشح.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 02:15 PM

"مكتب التربية العربي لدول الخليج" يواصل استقبال طلبات الترشح على جائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربوية.. وقيمتها 200 ألف ريال





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يواصل مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي استقبال طلبات الترشح لجائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربويةً للدورة الجديدة 2019 - 2020 التي بدأت في شهر مارس 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 وتبلغ قيمتها 200 ألف ريال.



وتشمل الجائزة مجالي "الدراسات والبحوث" و"التجارب والمشروعات التربوية", حيث يتناول مجال الدراسات والبحوث موضوعي مهارات القرن الواحد والعشرين والذكاء الاصطناعي في التعليم، فيما يتناول مجال التجارب والمشروعات التربوية موضوعي تطبيقات التعلم المقلوب وتطبيقات منحى تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM .



وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء الدول الأعضاء على إنتاج الأعمال التي تخدم أهداف التنمية الشاملة.



ويدعو المكتب الراغبين في التنافس على جائزته لزيارة الموقع https://rp.abegs.org ، للتسجيل والاطلاع على شروط الترشح.