النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اغتصبوا طبيبة بالهند.. شاهد لماذا قتلتهم الشرطة في موقع الجريمة؟

بعد الجريمة بأسبوع

قال مسؤول بالشرطة الهندية لوكالة "رويترز": إن الشرطة قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر آباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حين اصطحبتهم فجر الخميس لتمثيل الجريمة التي وقعت أسفل جسر يمرّ بإحدى القرى؛ حيث اغتصب الجناة الطبيبة ثم قتلوها وأحرقوا جثتها في نفس المكان.

وقال المسؤول: إن الشرطة قتلتهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباح الخميس، قرب موقع الجريمة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت في وقت سابق عن الشرطة، قولها: إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدّي على الضباط والهرب من مكان الجريمة.

وخلال الأسبوع الماضي تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة؛ احتجاجًا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عامًا.

قتل طبيبة بيطرية حيدر آباد الهند

الرئيسية/ محطات

اعلان
اغتصبوا طبيبة بالهند.. شاهد لماذا قتلتهم الشرطة في موقع الجريمة؟
سبق

قال مسؤول بالشرطة الهندية لوكالة "رويترز": إن الشرطة قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر آباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حين اصطحبتهم فجر الخميس لتمثيل الجريمة التي وقعت أسفل جسر يمرّ بإحدى القرى؛ حيث اغتصب الجناة الطبيبة ثم قتلوها وأحرقوا جثتها في نفس المكان.

وقال المسؤول: إن الشرطة قتلتهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباح الخميس، قرب موقع الجريمة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت في وقت سابق عن الشرطة، قولها: إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدّي على الضباط والهرب من مكان الجريمة.

وخلال الأسبوع الماضي تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة؛ احتجاجًا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عامًا.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
05:13 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
05:18 PM

اغتصبوا طبيبة بالهند.. شاهد لماذا قتلتهم الشرطة في موقع الجريمة؟

بعد الجريمة بأسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
570

قال مسؤول بالشرطة الهندية لوكالة "رويترز": إن الشرطة قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر آباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حين اصطحبتهم فجر الخميس لتمثيل الجريمة التي وقعت أسفل جسر يمرّ بإحدى القرى؛ حيث اغتصب الجناة الطبيبة ثم قتلوها وأحرقوا جثتها في نفس المكان.

وقال المسؤول: إن الشرطة قتلتهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباح الخميس، قرب موقع الجريمة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت في وقت سابق عن الشرطة، قولها: إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدّي على الضباط والهرب من مكان الجريمة.

وخلال الأسبوع الماضي تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة؛ احتجاجًا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عامًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,945
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,285
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,704

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة