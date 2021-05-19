وأكدت أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" على الرابط: https://furas.momra.gov.sa.
وأكدت أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" على الرابط: https://furas.momra.gov.sa.
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
01:59 PM
أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة
وأكدت أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" على الرابط: https://furas.momra.gov.sa.