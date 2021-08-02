النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين

قال: أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار بين مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ووادي الدواسر ونجران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار بين مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ووادي الدواسر ونجران.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:33 AM

فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين

قال: أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,203

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار بين مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ووادي الدواسر ونجران.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,342
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,105

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة