"المخدرات" تطيح بمواطنَيْن لحيازتهما 36 كجم حشيش مخدِّر بالخميس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (36) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطنَيْن في محافظة خميس مشيط، مخبأة بطريقة سرية في تجاويف مركبة أحدهما، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
"المخدرات" تطيح بمواطنَيْن لحيازتهما 36 كجم حشيش مخدِّر بالخميس
جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (36) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطنَيْن في محافظة خميس مشيط، مخبأة بطريقة سرية في تجاويف مركبة أحدهما، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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"المخدرات" تطيح بمواطنَيْن لحيازتهما 36 كجم حشيش مخدِّر بالخميسوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-09
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
05:51 PM
"المخدرات" تطيح بمواطنَيْن لحيازتهما 36 كجم حشيش مخدِّر بالخميس
جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (36) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطنَيْن في محافظة خميس مشيط، مخبأة بطريقة سرية في تجاويف مركبة أحدهما، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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