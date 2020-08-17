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دراسة: ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 5.1% في شهر يوليو مع الـ15% بالمملكة

في مقدمتها المنتجات الزراعية وصيد الأسماك بأكبر زيادة في الأسعار

كشفت دراسة أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي بنسبة 5.1% في يوليو 2020م، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% خلال الشهرين السابقين.

وأوضحت "الدراسة" أن ارتفاع المؤشر بشكل رئيس نشأ من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+12.8%)؛ نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي طبقت في الأول من شهر يوليو 2020م.

من ناحية أخرى، جاء انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة، والتي انخفضت بنسبة 17.9% عن شهر يوليو 2019م، كعامل مؤثر في الحد من تضخم أسعار الحملة.

التغير السنوي

ووفق "الدراسة"، فقد سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة (+17.0%) في الاثني عشر شهراً الماضية حتى يوليو، وأرجعت ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة (+ 15.4%)، والتي كان متوسط تغيرها النسبي (+9.9%) للأشهر الثلاثة السابقة.

كما سجل باب أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة (+12.8%) متأثرا بارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة (+16.4%) وارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة (+11.9%).

وفي ذات "الدراسة"، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة (+11.9%) نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (+17.8%)، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (+11.3%)، كما سجل باب المعادن ارتفاعا بنسبة (+5.2%) نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمال بنسبة (+5.2%).

من ناحية أخرى، سجلت السلع المنقولة الأخرى انخفاضاً في أسعارها بنسبة (-6.1%) على أساس سنوي في يوليو 2020م؛ وأرجعت الدراسة ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة (-17.9%).

أسعار الجملة

وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 7.9% عن شهر يونيو الماضي نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، حيث سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 7.9% في يوليو 2020م، وذلك بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في الشهر السابق، متأثراً بشكل رئيس بارتفاع أسعار معدات النقل والمعادن الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 10.7% و11.0% على التوالي عن الشهر السابق، وللسبب نفسه، ارتفع متوسط أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+10.5%).

كما سجّلت جميع فئات المنتجات الرئيسية الأخرى زيادة في متوسط أسعارها مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والتبغ بنسبة (+9.7%)، وارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة (+ 9.2%)، وأسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة (+5.2%)، والسلع الأخرى المنقولة بنسبة (%5.1+).

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دراسة: ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 5.1% في شهر يوليو مع الـ15% بالمملكة
سبق

كشفت دراسة أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي بنسبة 5.1% في يوليو 2020م، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% خلال الشهرين السابقين.

وأوضحت "الدراسة" أن ارتفاع المؤشر بشكل رئيس نشأ من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+12.8%)؛ نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي طبقت في الأول من شهر يوليو 2020م.

من ناحية أخرى، جاء انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة، والتي انخفضت بنسبة 17.9% عن شهر يوليو 2019م، كعامل مؤثر في الحد من تضخم أسعار الحملة.

التغير السنوي

ووفق "الدراسة"، فقد سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة (+17.0%) في الاثني عشر شهراً الماضية حتى يوليو، وأرجعت ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة (+ 15.4%)، والتي كان متوسط تغيرها النسبي (+9.9%) للأشهر الثلاثة السابقة.

كما سجل باب أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة (+12.8%) متأثرا بارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة (+16.4%) وارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة (+11.9%).

وفي ذات "الدراسة"، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة (+11.9%) نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (+17.8%)، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (+11.3%)، كما سجل باب المعادن ارتفاعا بنسبة (+5.2%) نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمال بنسبة (+5.2%).

من ناحية أخرى، سجلت السلع المنقولة الأخرى انخفاضاً في أسعارها بنسبة (-6.1%) على أساس سنوي في يوليو 2020م؛ وأرجعت الدراسة ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة (-17.9%).

أسعار الجملة

وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 7.9% عن شهر يونيو الماضي نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، حيث سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 7.9% في يوليو 2020م، وذلك بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في الشهر السابق، متأثراً بشكل رئيس بارتفاع أسعار معدات النقل والمعادن الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 10.7% و11.0% على التوالي عن الشهر السابق، وللسبب نفسه، ارتفع متوسط أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+10.5%).

كما سجّلت جميع فئات المنتجات الرئيسية الأخرى زيادة في متوسط أسعارها مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والتبغ بنسبة (+9.7%)، وارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة (+ 9.2%)، وأسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة (+5.2%)، والسلع الأخرى المنقولة بنسبة (%5.1+).

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
07:35 PM

دراسة: ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 5.1% في شهر يوليو مع الـ15% بالمملكة

في مقدمتها المنتجات الزراعية وصيد الأسماك بأكبر زيادة في الأسعار

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فهد الغبيوي - الرياض
1
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كشفت دراسة أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي بنسبة 5.1% في يوليو 2020م، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% خلال الشهرين السابقين.

وأوضحت "الدراسة" أن ارتفاع المؤشر بشكل رئيس نشأ من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+12.8%)؛ نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي طبقت في الأول من شهر يوليو 2020م.

من ناحية أخرى، جاء انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة، والتي انخفضت بنسبة 17.9% عن شهر يوليو 2019م، كعامل مؤثر في الحد من تضخم أسعار الحملة.

التغير السنوي

ووفق "الدراسة"، فقد سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة (+17.0%) في الاثني عشر شهراً الماضية حتى يوليو، وأرجعت ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة (+ 15.4%)، والتي كان متوسط تغيرها النسبي (+9.9%) للأشهر الثلاثة السابقة.

كما سجل باب أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة (+12.8%) متأثرا بارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة (+16.4%) وارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة (+11.9%).

وفي ذات "الدراسة"، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة (+11.9%) نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (+17.8%)، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (+11.3%)، كما سجل باب المعادن ارتفاعا بنسبة (+5.2%) نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمال بنسبة (+5.2%).

من ناحية أخرى، سجلت السلع المنقولة الأخرى انخفاضاً في أسعارها بنسبة (-6.1%) على أساس سنوي في يوليو 2020م؛ وأرجعت الدراسة ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة (-17.9%).

أسعار الجملة

وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 7.9% عن شهر يونيو الماضي نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، حيث سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 7.9% في يوليو 2020م، وذلك بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في الشهر السابق، متأثراً بشكل رئيس بارتفاع أسعار معدات النقل والمعادن الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 10.7% و11.0% على التوالي عن الشهر السابق، وللسبب نفسه، ارتفع متوسط أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+10.5%).

كما سجّلت جميع فئات المنتجات الرئيسية الأخرى زيادة في متوسط أسعارها مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والتبغ بنسبة (+9.7%)، وارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة (+ 9.2%)، وأسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة (+5.2%)، والسلع الأخرى المنقولة بنسبة (%5.1+).

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