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محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "عسيري" وينقل تعازي القيادة

استُشْهِد بالحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه

تقدّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب العريف أحمد بن محمد محفوظ عسيري الذي استُشْهِد بالحد الجنوبي، ونقل إلى مركز قنا التابع لمحافظة محايل بالطيران العسكري.

وكان في استقبال الجثمان رئيس مركز قنا وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي حيث أديت الصلاة عليه في ساحة المركز الحضاري ووري جسده مقبرة مجورة مسقط رأسه.

ونقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلا الله تعإلى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما أكد والد واخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "عسيري" وينقل تعازي القيادة
سبق

تقدّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب العريف أحمد بن محمد محفوظ عسيري الذي استُشْهِد بالحد الجنوبي، ونقل إلى مركز قنا التابع لمحافظة محايل بالطيران العسكري.

وكان في استقبال الجثمان رئيس مركز قنا وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي حيث أديت الصلاة عليه في ساحة المركز الحضاري ووري جسده مقبرة مجورة مسقط رأسه.

ونقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلا الله تعإلى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما أكد والد واخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:18 PM

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "عسيري" وينقل تعازي القيادة

استُشْهِد بالحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه

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محمد طيران - محايل عسير
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تقدّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب العريف أحمد بن محمد محفوظ عسيري الذي استُشْهِد بالحد الجنوبي، ونقل إلى مركز قنا التابع لمحافظة محايل بالطيران العسكري.

وكان في استقبال الجثمان رئيس مركز قنا وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي حيث أديت الصلاة عليه في ساحة المركز الحضاري ووري جسده مقبرة مجورة مسقط رأسه.

ونقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلا الله تعإلى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما أكد والد واخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

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