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"صحة الطائف" تدشن برنامجًا توعويًّا بأهمية "الفواكه والخضروات"

بمناسبة فعاليات السنة الدولية للفواكه والخضروات 2021

أعدت إدارة التغذية بصحة الطائف، برنامجًا حافلًا لتوعية منسوبي الشؤون الصحية بأهمية تناول "الفواكه والخضروات" باعتبارها أساس الغذاء.

ودشن مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزايدي، اليوم وبحضور مدير إدارة التغذية علي الغامدي، المعرض الذي أقيم بمقر الشؤون الصحية بمناسبة فعاليات السنة الدولية للفواكه والخضراوات 2021؛ للتوعية بأهمية الفواكه والخضراوات في تغذية الإنسان، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت مسؤولة التغذية العلاجية بإدارة التغذية نسيم الشريف إن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الفواكه والخضراوات في تغذية الإنسان والمحافظة على صحته ومناعته، وتحقيق الأمن الغذائي له، والحث على تناولها باستمرار وفق الاحتياجات الغذائية اليومية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم وجبات صحية من الفواكه والخضروات أثناء المعرض للعاملين في إدارات الشؤون الصحية.

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"صحة الطائف" تدشن برنامجًا توعويًّا بأهمية "الفواكه والخضروات"
سبق

أعدت إدارة التغذية بصحة الطائف، برنامجًا حافلًا لتوعية منسوبي الشؤون الصحية بأهمية تناول "الفواكه والخضروات" باعتبارها أساس الغذاء.

ودشن مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزايدي، اليوم وبحضور مدير إدارة التغذية علي الغامدي، المعرض الذي أقيم بمقر الشؤون الصحية بمناسبة فعاليات السنة الدولية للفواكه والخضراوات 2021؛ للتوعية بأهمية الفواكه والخضراوات في تغذية الإنسان، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت مسؤولة التغذية العلاجية بإدارة التغذية نسيم الشريف إن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الفواكه والخضراوات في تغذية الإنسان والمحافظة على صحته ومناعته، وتحقيق الأمن الغذائي له، والحث على تناولها باستمرار وفق الاحتياجات الغذائية اليومية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم وجبات صحية من الفواكه والخضروات أثناء المعرض للعاملين في إدارات الشؤون الصحية.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:27 PM

"صحة الطائف" تدشن برنامجًا توعويًّا بأهمية "الفواكه والخضروات"

بمناسبة فعاليات السنة الدولية للفواكه والخضروات 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعدت إدارة التغذية بصحة الطائف، برنامجًا حافلًا لتوعية منسوبي الشؤون الصحية بأهمية تناول "الفواكه والخضروات" باعتبارها أساس الغذاء.

ودشن مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزايدي، اليوم وبحضور مدير إدارة التغذية علي الغامدي، المعرض الذي أقيم بمقر الشؤون الصحية بمناسبة فعاليات السنة الدولية للفواكه والخضراوات 2021؛ للتوعية بأهمية الفواكه والخضراوات في تغذية الإنسان، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت مسؤولة التغذية العلاجية بإدارة التغذية نسيم الشريف إن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الفواكه والخضراوات في تغذية الإنسان والمحافظة على صحته ومناعته، وتحقيق الأمن الغذائي له، والحث على تناولها باستمرار وفق الاحتياجات الغذائية اليومية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم وجبات صحية من الفواكه والخضروات أثناء المعرض للعاملين في إدارات الشؤون الصحية.

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