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"التجارة" تضبط 4643 منتجاً مخالفاً بعد جولات على شركات بيع الأدوات الصحية

نفّذت 3500 زيارة تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه

نفّذت وزارة التجارة 3.521 جولة تفتيشية على شركات ومؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك للتحقق من التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة وإكسسواراتها، حيث يعدّ عدم وضع البطاقة مخالفةً تستوجب فرض عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن ضبط 4.643 منتجاً مخالفاً معروضاً للبيع لدى 24 منشأة تم ضبطها وحجزها، وتطبيق الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة.

وتأتي هذه الجولات تطبيقاً للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتعمل هذه الجهات المعنية على تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

وتقوم وزارة التجارة وفقاً لاختصاصاتها بمراقبة التزام منافذ بيع الأدوات الصحية ومباشرة بلاغات المستهلكين على المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وهي (الخلاطات، والمراحيض الإفرنجية، ورؤوس المراوش، والشطافات، والمبولة، ومنظمات تدفق المياه، والسيفونات) من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تضبط 4643 منتجاً مخالفاً بعد جولات على شركات بيع الأدوات الصحية
سبق

نفّذت وزارة التجارة 3.521 جولة تفتيشية على شركات ومؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك للتحقق من التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة وإكسسواراتها، حيث يعدّ عدم وضع البطاقة مخالفةً تستوجب فرض عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن ضبط 4.643 منتجاً مخالفاً معروضاً للبيع لدى 24 منشأة تم ضبطها وحجزها، وتطبيق الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة.

وتأتي هذه الجولات تطبيقاً للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتعمل هذه الجهات المعنية على تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

وتقوم وزارة التجارة وفقاً لاختصاصاتها بمراقبة التزام منافذ بيع الأدوات الصحية ومباشرة بلاغات المستهلكين على المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وهي (الخلاطات، والمراحيض الإفرنجية، ورؤوس المراوش، والشطافات، والمبولة، ومنظمات تدفق المياه، والسيفونات) من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
02:04 PM

"التجارة" تضبط 4643 منتجاً مخالفاً بعد جولات على شركات بيع الأدوات الصحية

نفّذت 3500 زيارة تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة التجارة 3.521 جولة تفتيشية على شركات ومؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك للتحقق من التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة وإكسسواراتها، حيث يعدّ عدم وضع البطاقة مخالفةً تستوجب فرض عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن ضبط 4.643 منتجاً مخالفاً معروضاً للبيع لدى 24 منشأة تم ضبطها وحجزها، وتطبيق الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة.

وتأتي هذه الجولات تطبيقاً للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتعمل هذه الجهات المعنية على تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

وتقوم وزارة التجارة وفقاً لاختصاصاتها بمراقبة التزام منافذ بيع الأدوات الصحية ومباشرة بلاغات المستهلكين على المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وهي (الخلاطات، والمراحيض الإفرنجية، ورؤوس المراوش، والشطافات، والمبولة، ومنظمات تدفق المياه، والسيفونات) من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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