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"العصيمي": موجة برد قطبية قارسة ستبدأ الخميس حتى ظهر السبت

أشار إلى عدم صحة ما يتردد عن أن برد الشبط لا يدخل إلى المنازل

تَوَقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، استمرار الطقس البارد اليوم وغدًا الأربعاء.

وقال "العصيمي": اعتبارًا من الخميس، ستندفع موجة برد قطبية قارسة تستمر حتى ظهر السبت على الأقل، وتسجل درجات الحرارة أقل من الصفر المئوي على معظم شمال ووسط المملكة مع تكوّن الصقيع.

وأضاف: تَسبق الموجةَ فرصُ تساقط الثلوج على القريات وطريف مساء الأربعاء وفجر الخميس.

وأردف: توجد نظريات تَحولت إلى قواعد شبه ثابتة عند بعض الناس؛ منها أن برد الشبط لا يدخل إلى المنازل؛ وكأن البرد لديه عقل يميز الشبط من المربعانية.

وتابع: البرد الشديد يكون داخل المنازل وخارجها سواءً المربعانية أو الشبط أو حتى سهيل لو صادف ذلك، والعبرة تكون بقوة الموجة الباردة ودرجات الحرارة المسجلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العصيمي": موجة برد قطبية قارسة ستبدأ الخميس حتى ظهر السبت
سبق

تَوَقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، استمرار الطقس البارد اليوم وغدًا الأربعاء.

وقال "العصيمي": اعتبارًا من الخميس، ستندفع موجة برد قطبية قارسة تستمر حتى ظهر السبت على الأقل، وتسجل درجات الحرارة أقل من الصفر المئوي على معظم شمال ووسط المملكة مع تكوّن الصقيع.

وأضاف: تَسبق الموجةَ فرصُ تساقط الثلوج على القريات وطريف مساء الأربعاء وفجر الخميس.

وأردف: توجد نظريات تَحولت إلى قواعد شبه ثابتة عند بعض الناس؛ منها أن برد الشبط لا يدخل إلى المنازل؛ وكأن البرد لديه عقل يميز الشبط من المربعانية.

وتابع: البرد الشديد يكون داخل المنازل وخارجها سواءً المربعانية أو الشبط أو حتى سهيل لو صادف ذلك، والعبرة تكون بقوة الموجة الباردة ودرجات الحرارة المسجلة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:13 PM

"العصيمي": موجة برد قطبية قارسة ستبدأ الخميس حتى ظهر السبت

أشار إلى عدم صحة ما يتردد عن أن برد الشبط لا يدخل إلى المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، استمرار الطقس البارد اليوم وغدًا الأربعاء.

وقال "العصيمي": اعتبارًا من الخميس، ستندفع موجة برد قطبية قارسة تستمر حتى ظهر السبت على الأقل، وتسجل درجات الحرارة أقل من الصفر المئوي على معظم شمال ووسط المملكة مع تكوّن الصقيع.

وأضاف: تَسبق الموجةَ فرصُ تساقط الثلوج على القريات وطريف مساء الأربعاء وفجر الخميس.

وأردف: توجد نظريات تَحولت إلى قواعد شبه ثابتة عند بعض الناس؛ منها أن برد الشبط لا يدخل إلى المنازل؛ وكأن البرد لديه عقل يميز الشبط من المربعانية.

وتابع: البرد الشديد يكون داخل المنازل وخارجها سواءً المربعانية أو الشبط أو حتى سهيل لو صادف ذلك، والعبرة تكون بقوة الموجة الباردة ودرجات الحرارة المسجلة.

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