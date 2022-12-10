‏وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت طيرانها خلال الأيام الماضية ، كما نجحت في استهداف العديد من المواقع الهامة وقتل على إثر تلك الغارات العديد من مليشيات الحوثي بينهم قيادات عدة .

لقي خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي مصرعه في قصف لطيران التحالف على مدينة أرحب قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لقناة العربية .

طيران التحالف يصطاد "خسروي" خبير الصواريخ الإيراني في أرحب ويرديه قتيلاً محمد المواسي سبق 2017-12-10 لقي خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي مصرعه في قصف لطيران التحالف على مدينة أرحب قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لقناة العربية . ‏وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت طيرانها خلال الأيام الماضية ، كما نجحت في استهداف العديد من المواقع الهامة وقتل على إثر تلك الغارات العديد من مليشيات الحوثي بينهم قيادات عدة .

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439 02:41 PM

طيران التحالف يصطاد "خسروي" خبير الصواريخ الإيراني في أرحب ويرديه قتيلاً استهدف العديد من المواقع بعدة غارات انتهت بمقتل قيادات بالمليشيات الانقلابية





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لقي خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي مصرعه في قصف لطيران التحالف على مدينة أرحب قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لقناة العربية .

‏وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت طيرانها خلال الأيام الماضية ، كما نجحت في استهداف العديد من المواقع الهامة وقتل على إثر تلك الغارات العديد من مليشيات الحوثي بينهم قيادات عدة .