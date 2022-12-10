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طيران التحالف يصطاد "خسروي" خبير الصواريخ الإيراني في أرحب ويرديه قتيلاً

استهدف العديد من المواقع بعدة غارات انتهت بمقتل قيادات بالمليشيات الانقلابية

لقي خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي مصرعه في قصف لطيران التحالف على مدينة أرحب قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لقناة العربية .

‏وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت طيرانها خلال الأيام الماضية ، كما نجحت في استهداف العديد من المواقع الهامة وقتل على إثر تلك الغارات العديد من مليشيات الحوثي بينهم قيادات عدة .

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طيران التحالف يصطاد "خسروي" خبير الصواريخ الإيراني في أرحب ويرديه قتيلاً
سبق

لقي خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي مصرعه في قصف لطيران التحالف على مدينة أرحب قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لقناة العربية .

‏وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت طيرانها خلال الأيام الماضية ، كما نجحت في استهداف العديد من المواقع الهامة وقتل على إثر تلك الغارات العديد من مليشيات الحوثي بينهم قيادات عدة .

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
02:41 PM

طيران التحالف يصطاد "خسروي" خبير الصواريخ الإيراني في أرحب ويرديه قتيلاً

استهدف العديد من المواقع بعدة غارات انتهت بمقتل قيادات بالمليشيات الانقلابية

A A A
محمد المواسي - الرياض
37
43,107

لقي خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي مصرعه في قصف لطيران التحالف على مدينة أرحب قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لقناة العربية .

‏وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت طيرانها خلال الأيام الماضية ، كما نجحت في استهداف العديد من المواقع الهامة وقتل على إثر تلك الغارات العديد من مليشيات الحوثي بينهم قيادات عدة .

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