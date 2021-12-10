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الشهري يرزق بمولود

رُزق حسن بن عبدالله الشهري أحد منسوبي ابتدائية أحمد بن حنبل بنجران بمولوده الأول، اتفق وحرمه على تسميته (مشعل)
ويتلقى الشهري التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.
سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة وأن يكتب له الصلاح والتوفيق

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الشهري يرزق بمولود
سبق

رُزق حسن بن عبدالله الشهري أحد منسوبي ابتدائية أحمد بن حنبل بنجران بمولوده الأول، اتفق وحرمه على تسميته (مشعل)
ويتلقى الشهري التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.
سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة وأن يكتب له الصلاح والتوفيق

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
02:32 PM

الشهري يرزق بمولود

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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رُزق حسن بن عبدالله الشهري أحد منسوبي ابتدائية أحمد بن حنبل بنجران بمولوده الأول، اتفق وحرمه على تسميته (مشعل)
ويتلقى الشهري التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.
سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة وأن يكتب له الصلاح والتوفيق

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,646
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,416
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,381

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