رُزق حسن بن عبدالله الشهري أحد منسوبي ابتدائية أحمد بن حنبل بنجران بمولوده الأول، اتفق وحرمه على تسميته (مشعل)
ويتلقى الشهري التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.
سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة وأن يكتب له الصلاح والتوفيق
الشهري يرزق بمولود
رُزق حسن بن عبدالله الشهري أحد منسوبي ابتدائية أحمد بن حنبل بنجران بمولوده الأول، اتفق وحرمه على تسميته (مشعل)
ويتلقى الشهري التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.
سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة وأن يكتب له الصلاح والتوفيق
رُزق حسن بن عبدالله الشهري أحد منسوبي ابتدائية أحمد بن حنبل بنجران بمولوده الأول، اتفق وحرمه على تسميته (مشعل)
الشهري يرزق بمولود
رُزق حسن بن عبدالله الشهري أحد منسوبي ابتدائية أحمد بن حنبل بنجران بمولوده الأول، اتفق وحرمه على تسميته (مشعل)
ويتلقى الشهري التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء بهذه المناسبة.
سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة وأن يكتب له الصلاح والتوفيق