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تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

ليرتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة والوفيات 1074

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1074 شخصًا؛ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 67 وفاة و1718 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8325.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1074 شخصًا؛ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 67 وفاة و1718 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8325.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:46 PM

تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

ليرتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة والوفيات 1074

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1074 شخصًا؛ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 67 وفاة و1718 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8325.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

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