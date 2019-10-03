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بدء محاكمة خلية الـ45 إرهابياً.. بينهم  امرأة سعودية وأخرى فلبينية

عدة تهم بينها اغتيال "الحمادي" وتفجير مساجد في أبها ونجران والأحساء

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسات محاكمة خلية الـ45 إرهابياً المتهمين بعدة تهم بينها اغتيال العميد كتاب الحمادي وتفجير مساجد في #أبها و #نجران و #الأحساء.

ووفق قناة"الإخبارية" فمن بين المتهمين الـ45 امرأة سعودية وأخرى فلبينية.

ومن أبرز جرائم الخلية الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله- والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء محاكمة خلية الـ45 إرهابياً.. بينهم  امرأة سعودية وأخرى فلبينية
سبق

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسات محاكمة خلية الـ45 إرهابياً المتهمين بعدة تهم بينها اغتيال العميد كتاب الحمادي وتفجير مساجد في #أبها و #نجران و #الأحساء.

ووفق قناة"الإخبارية" فمن بين المتهمين الـ45 امرأة سعودية وأخرى فلبينية.

ومن أبرز جرائم الخلية الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله- والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:42 PM

بدء محاكمة خلية الـ45 إرهابياً.. بينهم  امرأة سعودية وأخرى فلبينية

عدة تهم بينها اغتيال "الحمادي" وتفجير مساجد في أبها ونجران والأحساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,805

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسات محاكمة خلية الـ45 إرهابياً المتهمين بعدة تهم بينها اغتيال العميد كتاب الحمادي وتفجير مساجد في #أبها و #نجران و #الأحساء.

ووفق قناة"الإخبارية" فمن بين المتهمين الـ45 امرأة سعودية وأخرى فلبينية.

ومن أبرز جرائم الخلية الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي -رحمه الله- والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.

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